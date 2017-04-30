Таски: «Эта победа над ЦСКА в дерби показывает, что «Спартак» превосходит армейцев»

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ, в котором московский клуб обыграл ЦСКА (2:1).

«Каждый матч с таким соперником – как за шесть очков. Эта победа показывает, что мы превосходим армейцев. Но теперь нужно закрепить успех.

Этот результат можно рассматривать как реванш за 0:4. Но считаю, что в этом сезоне в двух матчах мы показали, что сильно превосходим ЦСКА. Нужно продолжать играть так, чтобы всегда побеждать», – передает слова Таски корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Спартак» набрал 60 очков и продолжил лидерство в турнирной таблице. ЦСКА с 50-ю баллами остался на второй строчке.

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