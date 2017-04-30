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  • Таски: «Эта победа над ЦСКА в дерби показывает, что «Спартак» превосходит армейцев»

Таски: «Эта победа над ЦСКА в дерби показывает, что «Спартак» превосходит армейцев»

30 апреля 2017, 19:54
8

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ, в котором московский клуб обыграл ЦСКА (2:1).

«Каждый матч с таким соперником – как за шесть очков. Эта победа показывает, что мы превосходим армейцев. Но теперь нужно закрепить успех.

Этот результат можно рассматривать как реванш за 0:4. Но считаю, что в этом сезоне в двух матчах мы показали, что сильно превосходим ЦСКА. Нужно продолжать играть так, чтобы всегда побеждать», – передает слова Таски корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Спартак» набрал 60 очков и продолжил лидерство в турнирной таблице. ЦСКА с 50-ю баллами остался на второй строчке.

«Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Таски Сердар
Комментарии (8)
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policepnz
1493572228
Не отдадим его братцы!
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Notorious
1493572483
Если бы сильно превосходили, то счет был бы другим. А так, Сердар, тебя Витиньо полностью переиграл, и если бы не Джикия, то быть бы голу. Спартак с победой.
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Диктор
1493572777
И это факт.
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BANNIKOV1970
1493573520
смотрим на табло,потом вспоминаем игру первого круга и всё запоминаем!
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petr69
1493573638
Поздравляю болельщиков Спартака и всех кто любит безкомпромисный футбол
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policepnz
1493574362
.. Джикия спас. но в целом .Молодец! Чемпион Германии,теперь Чемпион России на 99.9!
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Д Альбертини
1493575854
Один раз Сердару не хватило концентрации с моментом обреза и выходом Витиньо. а в целом тоже от играл матч хорошо. молодцы, спасибо за победу!
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DZHEK_VOROBEY1987
1493590737
Спартак должен был разорвать их 5-2,повезло лошедям.
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