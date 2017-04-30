Поражение от «Спартака» стало для Гончаренко первым в РФПЛ, ЦСКА впервые в сезоне проиграл дома

ЦСКА уступил «Спартаку» со счетом 1:2 в матче 26-го тура чемпионата России.

Армейский клуб впервые в текущем сезоне проиграл на домашнем поле. Беспроигрышная серия длилась 16 матчей – с момента поражения от «Тоттенхэма» (0:1) во встрече группового этапа Лиги чемпионов в сентябре 2016 года.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко впервые уступил красно-белым в национальном чемпионате. Белорусский специалист возглавил столичный клуб в декабре 2016 года, сменив Леонида Слуцкого.

Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над ЦСКА