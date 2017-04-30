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  • Поражение от «Спартака» стало для Гончаренко первым в РФПЛ, ЦСКА впервые в сезоне проиграл дома

Поражение от «Спартака» стало для Гончаренко первым в РФПЛ, ЦСКА впервые в сезоне проиграл дома

30 апреля 2017, 19:42
12

ЦСКА уступил «Спартаку» со счетом 1:2 в матче 26-го тура чемпионата России.

Армейский клуб впервые в текущем сезоне проиграл на домашнем поле. Беспроигрышная серия длилась 16 матчей – с момента поражения от «Тоттенхэма» (0:1) во встрече группового этапа Лиги чемпионов в сентябре 2016 года.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко впервые уступил красно-белым в национальном чемпионате. Белорусский специалист возглавил столичный клуб в декабре 2016 года, сменив Леонида Слуцкого.

Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над ЦСКА

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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Павелий
1493570558
То ли ещё будет! =)
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GoLenaStop
1493570769
Эх, Василий ты, Василий!...
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Д Альбертини
1493570824
все серии рано или поздно завершаются, как бы этого хотелось или не хотелось.
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alp
1493571166
писей лошади, во вы дебилы....... становится понятным откуда ширововы беруца
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alexidj
1493571168
это СПАРТАК детка!!!
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19asmodey54
1493575164
дай Бог не последней!
Ответить
Gerero2198
1493575191
А что тут удивляться победе свинорылых. Предыдущая игра была на день раньше против обескровленного Урала, можно сказать сыграли в пол ноги, ключевые игроки вообще вышли отдохнувшие. Забей ЦСКА в самом начале игры уверен шпартаг посыпался бы однозначно. Ну а про ляп Васина это вообще отдельная песня.
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solyh-1962
1493579920
ЕСЛИ БЫ ДА КА БЫ, ВАГНЕРА НЕТ И НЕ БУДЕТ зАБУДЬ О ЧЕМПИОНСТВЕ НА ДОлГО!!! лОШАДИНАЯ ХАРЯ!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1493591065
Это только начало.
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