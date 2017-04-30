ЦСКА рассчитывает увеличить посещаемость домашних матчей до 20 тысяч зрителей

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что в следующем сезоне на домашние матчи московского клуба будет приходить не менее 20 тысяч зрителей.

«Посещаемость весенних домашних матчей ЦСКА оценю так: неплохо, но могло быть и лучше. Сейчас у нас на обычных матчах собирается примерно по 15 тысяч человек, а должно быть в районе 20 тысяч. Очень надеюсь, что наши болельщики не словом, а делом поддержат команду.

Безусловно, клубу надо зарабатывать, но мы прекрасно понимаем, что финансовые сложности в нашей стране сейчас испытывают все. Поэтому решили не менять ценовую политику, не повышать стоимость абонементов по сравнению с текущим сезоном. В этот раз мы продали более девяти тысяч абонементов, и есть все основания надеяться, что в новом сезоне показатели будут выше», – сказал Бабаев.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера на семь очков.