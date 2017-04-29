Лига 1. Гол Мбаппе помог «Монако» одержать волевую победу над «Тулузой» и укрепить лидерство

В матче 35-го тура Лиги 1 «Монако» на своем поле одержал волевую победу над «Тулузой» со счетом 3:1. Одним из голов в составе хозяев отметился 18-летний нападающий Килиан Мбаппе.

Таким образом, «Монако» набрал 83 очка и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на три балла. В активе «Тулузы» – 42 очка и 11-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1. 35-й тур

Монако – Тулуза – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Тойвонен, 46; 1:1 – Глик, 49; 2:1 – Мбаппе, 64; 3:1 – Лема, 75.

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