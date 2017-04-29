Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Кельн», «Дармштадт» разгромил «Фрайбург»

В рамках 31-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле разошлась миром с «Кельном», «РБ Лейпциг» и «Ингольштадт» голов друг другу не забили, а «Вердер» на своем поле уверенно обыграл «Герту».

Таким образом, «РБ Лейпциг» расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» – третья, «Герта» находится на пятом месте, «Вердер» – на шестой позиции.

Германия. Бундеслига. 31-й тур

Боруссия Д – Кельн – 0:0

РБ Лейпциг – Ингольштадт – 0:0

Майнц – Боруссия М – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Штиндль, 31; 0:2 – Шульц, 46; 1:2 – Муто, 89.

Дармштадт – Фрайбург – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Платте, 22; 2:0 – Гондорф, 45; 3:0 – Шипплок, 65.

Вердер – Герта – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бартельс, 9; 2:0 – Крузе, 15.

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