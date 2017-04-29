«Манчестер Юнайтед» интересуется Деулофеу

«Манчестер Юнайтед» летом намерен вступить в борьбу за полузащитника «Эвертона» Жерара Деулофеу. В настоящее время 23-летний вингер выступает за «Милан» на правах аренды, рассчитанной до июня.

Напомним, что бывший клуб испанца «Барселона» имеет право на его первоочередной выкуп за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Деулофеу провел 27 матчей, записав в свой актив два гола и четыре результативные передачи. Его контракт с «ирисками» истекает летом 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.