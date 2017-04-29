Обухов: «Давыдов чудной, с приветом, но довольно добрый»

Экс-нападающий «Спартака» Владимир Обухов, защищающий ныне цвета «Кубани», в интервью «Независимой спортивной газете» поделился мнением о своем бывшем партнере Денисе Давыдове, назвав его человеком с приветом. При этом футболист краснодарцев подчеркнул, что форвард красно-белых, несмотря ни на что, остается довольно добрым парнем.

– Вы играли в «Спартаке-2» с нападающим Денисом Давыдовым. Что он за человек?

– Денис сам по себе чудной, с приветом, но довольно добрый.

– В каком смысле с приветом?

– Он нестандартный человек в целом по жизни.

– Но это присуще многим талантам, согласитесь.

– Возможно. Но все-таки он с приветом.

– Это сказывается на его общении с коллективом?

– С коллективом, с тренерами, да и вообще с окружающими. Но в целом добрый, хороший парень.

– А Леонид Федун окрестил его «новым Месси».

– У нас в России любят взять определенного молодого игрока, назвать «новым Месси» или еще кем-то и ждать, что он сейчас зафеерит. Если он не феерит, сразу говорят: «Зазнался, деньги голову задурили». Но человек еще ничего не добился в русском футболе! Он еще не выиграл чемпионат, не стал лучшим бомбардиром. Зачем его восхвалять? То же самое было с Алексеем Миранчуком. Он вызывался в сборную, а у него за 30 игр в чемпионате – ноль голов. Все равно его восхваляли, но хотя бы давали играть.