Куман: «Мы должны взять хотя бы одно очко в матче против «Челси»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман в преддверии матча 35-го тура АПЛ против «Челси» поделился мнением об игре своей команды. Встреча состоится 30 апреля и начнется в 16:05 по московскому времени.

«Нам нужно менять свое мышление, потому что в матче прошлого тура я почувствовал, что нам не хватает концентрации, а где-то даже мотивации. Всегда трудно, когда сезон подходит к концу. Но мне это не нравится.

Конечно, это работа тренера – найти правильные слова и настроить команду. Мы не должны позволить «Арсеналу» оторваться от нас. Если же мы отстанем, придется искать другой способ для мотивации. В этом сезоне был только один матч, когда у нас не было шансов получить хотя бы одно очко, – против «Челси». Мы должны это исправить», – сказал специалист в интервью Sports Mole.

«Эвертон» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от «Арсенала» на два очка.