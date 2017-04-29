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«Челси» предлагает за Кулибали 43 миллиона

29 апреля 2017, 08:04
8

В сфере трансферных интересов «Челси» продолжает находиться защитник «Наполи» Калиду Кулибали. Сенегальский футболист является одной из приоритетных целей англичан на предстоящее летнее трансферное окно. Сообщается, что лондонцы уже предложили своим итальянским коллегам 43 миллиона евро за 25-летнего игрока. Стоит отметить, что на Кулибали также претендует «Эвертон».

В текущем сезоне Калиду провел 24 матча в итальянской Серии А, в которых забил гол. Он также принял участие в восьми матчах в Лиге чемпионов. Напомним, что Кулибали перешел в «Наполи» из бельгийского «Генка» в 2014 году.

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Источник: Tuttomercatoweb
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Челси Наполи Кулибали Калиду
Комментарии (8)
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ПФК ЦСКА Моscow
1493448851
бред
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Docentusa
1493451543
Нах он нужен!!!
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issagaz
1493451546
Челси всегда покупает средних игроков, в основном защитников за дорого... Единственный Джон Терри норм. Надо было покупать Стоунза, а сейчас Кина.. была бы шикарная защита, ещё слева Шоу и справа Уокер )
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raritet
1493453961
Зато фамилия шикарная.
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NEON-SM
1493454446
43 миллиона за малоизвестного защитника, ценники совершенно непонятные, откуда они берутся то
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NEON-SM
1493454529
за такие деньги наши Вася и Васин его бы с гавном съели))))
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VIPded
1493456173
Ничего особенного за такие-то деньги... Неодобрям-с!
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Басмачи
1493457034
Удачного покупки
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