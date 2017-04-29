«Челси» предлагает за Кулибали 43 миллиона

В сфере трансферных интересов «Челси» продолжает находиться защитник «Наполи» Калиду Кулибали. Сенегальский футболист является одной из приоритетных целей англичан на предстоящее летнее трансферное окно. Сообщается, что лондонцы уже предложили своим итальянским коллегам 43 миллиона евро за 25-летнего игрока. Стоит отметить, что на Кулибали также претендует «Эвертон».

В текущем сезоне Калиду провел 24 матча в итальянской Серии А, в которых забил гол. Он также принял участие в восьми матчах в Лиге чемпионов. Напомним, что Кулибали перешел в «Наполи» из бельгийского «Генка» в 2014 году.

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