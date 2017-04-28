Защитник «Барселоны» Динь: «Буду рассказывать детям, что играл в одной команде с Месси»

Футболист «Барселоны» Люка Динь поделился мнением об одноклубнике Лионеле Месси.

«Он – игрок с другой планеты. Просто невероятно, что он забил больше 500 голов за клуб. И это при том, сколько голевых передач он отдал партнерам. Это потрясающе.

Месси удивляет меня каждый день. Я счастлив, что однажды смогу рассказать своим детям о том, что играл с ним в одной команде», – сказал 23-летний француз в интервью изданию L'Equipe.

Динь перешел в каталонский клуб в июле 2016 года. «ПСЖ» заработал на сделке 16,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок сборной Франции забил один гол и отдал одну результативную передачу в 24-х играх всех турниров.