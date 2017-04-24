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  • Победный гол в ворота «Реала» стал для Месси 500-м за «Барселону»

Победный гол в ворота «Реала» стал для Месси 500-м за «Барселону»

24 апреля 2017, 00:00
12

Эль Класико в рамках 33-го тура чемпионата Ла Лиги завершилось выездной победой «Барселоны» со счетом 3:2. На третьей добавленной минуте нападающий Лионель Месси забил победный гол.

Для 29-летнего аргентинца мяч стал 500-м в профессиональной клубной карьере. Месси дебютировал за главную команду каталонского клуба в 2004 году.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что первый гол форварда в мадридском матче стал для него 15-м в ворота «Реала».

В нынешнем сезоне на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 32 гола в 30-ти матчах Примеры.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (12)
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DZHEK_VOROBEY1987
1492981425
А наши хуеплёты за всю карьеру даже 100 не забьют вместе с товарищескими играми.
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pzdc.
1492981983
500 гол Реалу..) Запомнит навсегда..)
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mialkov
1492981989
Солидный результат!
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Luis Figo
1492982155
вот и ответ кто лучший! ))
Ответить
qw3rty33
1492982488
Месси красавчик!!!
Ответить
Александр Домаза
1492982875
молодец, продолжай также
Ответить
Александр ЗА
1492983045
Месси лучший
Ответить
ALeX-161-rus
1492983793
Более чем достойный результат. Месси долго будет на первых ролях в истории футбола.
Ответить
serglider
1492985208
Интересно "переплюнет" ли Месси Пеле по забитым мячам за карьеру? Если мне не изменяет память у Пеле порядка 1000 голов на счету...
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VeniaminS
1493016185
Молодца!!!
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