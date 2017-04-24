Победный гол в ворота «Реала» стал для Месси 500-м за «Барселону»

Эль Класико в рамках 33-го тура чемпионата Ла Лиги завершилось выездной победой «Барселоны» со счетом 3:2. На третьей добавленной минуте нападающий Лионель Месси забил победный гол.

Для 29-летнего аргентинца мяч стал 500-м в профессиональной клубной карьере. Месси дебютировал за главную команду каталонского клуба в 2004 году.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что первый гол форварда в мадридском матче стал для него 15-м в ворота «Реала».

В нынешнем сезоне на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 32 гола в 30-ти матчах Примеры.