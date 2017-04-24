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    Победный гол в ворота «Реала» стал для Месси 500-м за «Барселону»

    Эль Класико в рамках 33-го тура чемпионата Ла Лиги завершилось выездной победой «Барселоны» со счетом 3:2. На третьей добавленной минуте нападающий Лионель Месси забил победный гол.

    Для 29-летнего аргентинца мяч стал 500-м в профессиональной клубной карьере. Месси дебютировал за главную команду каталонского клуба в 2004 году.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что первый гол форварда в мадридском матче стал для него 15-м в ворота «Реала».

    В нынешнем сезоне на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 32 гола в 30-ти матчах Примеры.

    Источник: ФК «Барселона»

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    24.04.2017 00:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 апреля 2017, 09:43

      Молодца!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 24 апреля 2017, 01:06

      Интересно "переплюнет" ли Месси Пеле по забитым мячам за карьеру? Если мне не изменяет память у Пеле порядка 1000 голов на счету...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 24 апреля 2017, 00:43

      Более чем достойный результат. Месси долго будет на первых ролях в истории футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 апреля 2017, 00:30

      Месси лучший

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 24 апреля 2017, 00:27

      молодец, продолжай также

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 24 апреля 2017, 00:21

      Месси красавчик!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 апреля 2017, 00:15

      вот и ответ кто лучший! ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 апреля 2017, 00:13

      Солидный результат!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 24 апреля 2017, 00:13

      500 гол Реалу..)
      Запомнит навсегда..)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 24 апреля 2017, 00:03

      А наши хуеплёты за всю карьеру даже 100 не забьют вместе с товарищескими играми.

      2
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > DZHEK_VOROBEY1987 24 апреля 2017, 00:12

      :D : D

      1
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