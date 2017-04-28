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Источник: «Зенит» может возглавить Бердыев

28 апреля 2017, 18:02
82

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может сменить Мирчу Луческу на посту главного тренера «Зенита».

По информации источника, представители двух клубов уже провели предварительный раунд переговоров. Бердыев очертил круг своих интересов, после чего стороны взяли паузу.

Совет директоров петербуржцев не пришел к единому мнению по поводу приглашения туркменского специалиста. Часть членов считает, что команду вновь стоит доверить именитому иностранцу.

Сообщается, что окончательное решение по итогам сезона примет лично Алексей Миллер.

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Источник: Life
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Бердыев Курбан Луческу Мирча
Комментарии (82)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1493392398
В идеале - не уходить. Если уходить - то в сборную. Если не в сборную - то хоть в Спартак, хоть в Локомотив, хоть к чёрту на рога, но только не в Зенит. Пусть Зенит Орлов тренирует.
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BAIv
1493392489
так Курбан финансы трансферы хочет, а как тренер он лучший на данный момент, вроде с ним вели переговоры Спартак и именно трансферы не отдали ему на откуп.....
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APchelov
1493392710
А чем Туркмен не иностранец? ) И чем Бухаров не зенитовец? Вот только зачем опять вариться в той же кастрюле? Не пора ли что-то по-креативнее и нестандартнее состряпать? А так по стопам Спартака будем полтора десятка лет топать )
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yanedo
1493393201
если договорятся будет очень даже класс
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семёнычев
1493394317
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Курбан Бекиевич согласится только на кресло президента Газпрома))))) Бердыева не заманишь в "шестёрки" никакими калачами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ВЕРЮ И НЕ ПОВЕРЮ НИКОГДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЭТО НЕ источник, ЭТО КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОРВАЛО!!!!!!!!!!!!!! ЗАБЕЙТЕ В ДЫРКУ ЧОПИК И ЗАБУДЬТЕ!!!!!
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Zubo
1493397145
Пожалуйста только не Бердыев кого угодно другого но не Бердыева мы не хотим такой футбол
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VVM1964
1493399944
ЭТО МЫ ВСЕ СЛЫШАЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ , ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ СПАРТАКА . ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИАЛА - НОВЫЙ СЕЗОН .
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Чермындыр
1493401301
В клубах типа Зенит, Рубин, Спартак, Локомотив (ну то есть практически во всех где есть деньги крупных компаний) есть куча охламонов, которые эти деньги безбожно пилят на всевозможных трансферах, откатах агентам и проч. Бердыеву же нужен полный контроль над трансферами, поэтому его в такие клубы никогда не позовут
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lekseij2007
1493403947
Не надо тебе это Курбан.
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_Kesh_Suntar_
1493434390
Опять жирный Утка! Зенит хотят просто сломать морально и психологически! ))
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