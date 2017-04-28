Источник: «Зенит» может возглавить Бердыев

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может сменить Мирчу Луческу на посту главного тренера «Зенита».

По информации источника, представители двух клубов уже провели предварительный раунд переговоров. Бердыев очертил круг своих интересов, после чего стороны взяли паузу.

Совет директоров петербуржцев не пришел к единому мнению по поводу приглашения туркменского специалиста. Часть членов считает, что команду вновь стоит доверить именитому иностранцу.

Сообщается, что окончательное решение по итогам сезона примет лично Алексей Миллер.

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