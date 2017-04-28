Хамес может стать заменой Руни в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, английский клуб рассматривает 25-летнего колумбийца в качестве потенциальной замены Уэйна Руни.

Ранее сообщалось, что Хамес намерен остаться в мадридском клубе и бороться за место в основном составе.

По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне колумбиец провел за сливочных в Примере 19 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

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