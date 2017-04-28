Бесчастных: «Спартак» должен стать чемпионом»

Бывший нападающий сборной России Владимир Бесчастных поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком». По мнению Бесчастных, встреча между командами должна получиться результативной.

«Представим, что ЦСКА добьется успеха в дерби, тогда разрыв сократится до четырех очков. Учитывая, что до конца чемпионата останется четыре тура, в розыгрыше будет 12 очков. Конечно, в таком случае армейцам еще по силам догнать «Спартак». И не только теоретически.

Многое будет зависеть от того, сыграет ли Алан Дзагоев. В матче с «Локо» все голы были забиты за счет индивидуального мастерства ребят, в частности, Дзагоева. По одному этому поединку не стоит делать вывод о том, что у ЦСКА больше нет проблем с атакой. Но, думаю, четыре мяча добавят уверенности передней линии армейцев.

Не вижу в удачной серии ЦСКА какой-то одной причины. Тут совокупность факторов: и качественная работа Виктора Гончаренко (хотя и при Леониде Слуцком ЦСКА особо не пропускал), и везение, и мастерство футболистов. Были моменты, когда Акинфеев тащил сложнейшие мячи.

Спартаковцы сейчас исповедуют атакующий футбол. Естественно, они обороняются меньшими силами, не всегда успевают вернуться назад – и сами играют, и сопернику дают. В результате и у тех, и у других ворот достаточно моментов. Отсюда и большее число пропущенных мячей по сравнению с конкурентами.

Ни один из клубов в текущем сезоне не показывает чемпионской игры? У меня тут будет необъективное мнение. По мне, конечно, «Спартак» должен стать чемпионом. Но я ведь за него болею. Прогнозы не делаю – они не сбываются. Но, думаю, матч получится результативным. Полные трибуны погонят свои команды вперед. А эмоции никто не отменял. В такой атмосфере игроки захотят показать все, на что способны в атаке.

Когда встречаются «Спартак» и ЦСКА, на игру не влияет положение команд в таблице, количество набранных ими очков. Это может оказать воздействие разве что на психологическое состояние футболистов. Но фаворитов в подобных матчах не бывает. Шансы – 50 на 50», – заявил Бесчастных.