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Бесчастных: «Спартак» должен стать чемпионом»

28 апреля 2017, 14:16
9

Бывший нападающий сборной России Владимир Бесчастных поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком». По мнению Бесчастных, встреча между командами должна получиться результативной.

«Представим, что ЦСКА добьется успеха в дерби, тогда разрыв сократится до четырех очков. Учитывая, что до конца чемпионата останется четыре тура, в розыгрыше будет 12 очков. Конечно, в таком случае армейцам еще по силам догнать «Спартак». И не только теоретически.

Многое будет зависеть от того, сыграет ли Алан Дзагоев. В матче с «Локо» все голы были забиты за счет индивидуального мастерства ребят, в частности, Дзагоева. По одному этому поединку не стоит делать вывод о том, что у ЦСКА больше нет проблем с атакой. Но, думаю, четыре мяча добавят уверенности передней линии армейцев.

Не вижу в удачной серии ЦСКА какой-то одной причины. Тут совокупность факторов: и качественная работа Виктора Гончаренко (хотя и при Леониде Слуцком ЦСКА особо не пропускал), и везение, и мастерство футболистов. Были моменты, когда Акинфеев тащил сложнейшие мячи.

Спартаковцы сейчас исповедуют атакующий футбол. Естественно, они обороняются меньшими силами, не всегда успевают вернуться назад – и сами играют, и сопернику дают. В результате и у тех, и у других ворот достаточно моментов. Отсюда и большее число пропущенных мячей по сравнению с конкурентами.

Ни один из клубов в текущем сезоне не показывает чемпионской игры? У меня тут будет необъективное мнение. По мне, конечно, «Спартак» должен стать чемпионом. Но я ведь за него болею. Прогнозы не делаю – они не сбываются. Но, думаю, матч получится результативным. Полные трибуны погонят свои команды вперед. А эмоции никто не отменял. В такой атмосфере игроки захотят показать все, на что способны в атаке.

Когда встречаются «Спартак» и ЦСКА, на игру не влияет положение команд в таблице, количество набранных ими очков. Это может оказать воздействие разве что на психологическое состояние футболистов. Но фаворитов в подобных матчах не бывает. Шансы – 50 на 50», – заявил Бесчастных.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Бесчастных Владимир
Комментарии (9)
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filosof sparty
1493379416
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oyabun
1493379940
Всё предельно грамотно сказал.
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лёха72
1493383407
да спартак не отдаст.хоре уже мусолить
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piligrim1986
1493383420
вперед, Спартак!
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vladimir63
1493386108
все этого ждут !
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chegaev88
1493388814
он не должен, он обязан!!!!
Ответить
семёнычев
1493393469
Спартак( возможно) может справедливо рассчитывать на 6 очков с Томью и Арсеналом..... А вот на игры с Тереком и Амкаром я бы не рискнул дом свой поставить на победу Спартака..... Про матч с Ростовом не вспоминаю( Ростов- всегда Ростов), а вот Крылышки самарские однажды показали, как коленки трясутся у будущих(верю) чемпионов.... Тем более отрыв в четыре очка спокойствия не добавит Реброву.... Вот спартачи тут духарятся, а я бы на их месте сел тихонько в уголок и молился, чтобы у Петракова ума не хватило пообещать своим пацанам в случае хорошей игры со Спартаком сводить их в кафе-мороженное и разрешить съесть за его счёт пломбиру, кто сколько сможет)))) Анжи с Зеней в этом сезоне вон как кудряво играет, а с томичами на своём поле практически обосрались...... Ой тяжко Спартаку будет.... но может всё и сложится))))
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DZHEK_VOROBEY1987
1493393914
Обязательно станет,даже и не сомневаюсь.
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Mahone
1493394325
Конечно станет!!!!!!!!! Столько ждать-да и преимущество неплохое-ну а если не будут первыми-тогда это не команда,верим в вас
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