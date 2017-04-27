Долматов: «ЦСКА будет биться до конца в борьбе за золотые медали»

Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов оценил шансы команды на победу в текущем розыгрыше РФПЛ. По мнению специалиста, борьба в национальном первенстве за золотые медали еще не закончена.

«ЦСКА будет биться до конца в борьбе за золотые медали, до последнего матча. Все может быть, и мы это уже видели. В жизни всякое случается.

Если Дзагоев не сыграет со «Спартаком», это будет серьезной потерей для ЦСКА. Но армейцы смогут заменить его. Ранее им уже удавалось это сделать. Сомневаться в настрое ЦСКА в дерби не приходится. Если армейцы покажут ту же игру, что и с «Локомотивом», ту же надежность в обороне, надеюсь, они добьются положительного результата в матче со «Спартаком», – заявил Долматов.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.