Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тошич: «Матч со «Спартаком» – особенный»

27 апреля 2017, 07:10
3

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подвел итоги домашнего матча 25-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом», в котором армейцы одержали крупную победу со счетом 4:0. Также сербский футболист поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком».

«Главное, что мы забили много голов. Это первая наша большая победа в дерби в этом сезоне. Могли забить и еще, но и важно, что не пропустили. Мы готовились к обеим схемам – четыре и пять защитников – «Локомотив» использовал эти схемы в разных матчах, по игре мы со всем справились.

К игре со «Спартаком» подходим с позитивным настроем. У нас в этой части сезона ни одного поражения, команда играет хорошо, набирает форму. Матч со «Спартаком» – особенный. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть», – сказал Тошич.

Напомним, что матч ЦСКА – Спартак пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Тошич Зоран
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
виктоша
1493266953
ЦСКА бросил перчатку Спартаку! Локомотиву просто не повезло - попался на сверхмотивированного стратегически соперника, под горячую руку угодил. Задрожат ли у Спартака колени?
Ответить
piligrim1986
1493276656
не понтовался бы раньше времени
Ответить
Главные новости
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
3
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
15
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
10
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
17
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Все новости
Все новости
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
1
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
17
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
8
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+