Тошич: «Матч со «Спартаком» – особенный»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подвел итоги домашнего матча 25-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом», в котором армейцы одержали крупную победу со счетом 4:0. Также сербский футболист поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком».

«Главное, что мы забили много голов. Это первая наша большая победа в дерби в этом сезоне. Могли забить и еще, но и важно, что не пропустили. Мы готовились к обеим схемам – четыре и пять защитников – «Локомотив» использовал эти схемы в разных матчах, по игре мы со всем справились.

К игре со «Спартаком» подходим с позитивным настроем. У нас в этой части сезона ни одного поражения, команда играет хорошо, набирает форму. Матч со «Спартаком» – особенный. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть», – сказал Тошич.

Напомним, что матч ЦСКА – Спартак пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».