Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пейчинович: «Четыре пропущенных от ЦСКА гола – это трагедия для «Локомотива»

Пейчинович: «Четыре пропущенных от ЦСКА гола – это трагедия для «Локомотива»

27 апреля 2017, 00:46
4

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович после матча 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:4) выразил мнение, что железнодорожники не заслужили пропустить такое количество голов. По словам футболиста, это трагедия для московского клуба.

– Неманья, в чем причины такого провала? Может быть, со стороны игроков «Локомотива» имел место недостаточный настрой на дерби?

– Прежде всего, хочу сказать, что мы очень расстроены таким поражением. Для нас было очень важно набрать сегодня очки. Мы были готовы к поединку с ЦСКА на сто процентов, но не хватило концентрации, хотя об этом говорили перед игрой. Четыре пропущенных мяча – это очень много, на мой взгляд, соперник не заслужил забить нам столько. Хотя просто победу ЦСКА, конечно, заслужил.

Сейчас хочу принести извинения болельщикам «Локомотива» и поблагодарить их за поддержку. К сожалению, мы не смогли их порадовать, четыре пропущенных гола – это трагедия для нас. Но теперь нужно смотреть вперед, где у нас домашний матч чемпионата с «Рубином», а затем – финал Кубка России.

После данного поражения «Локомотив» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 35 очков.

«Создали остроту для болельщиков». Как ЦСКА пугал «Спартак» чемпионской игрой

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Пейчинович Неманья
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vovan55
1493261178
вы бы и не пропустили, если бы ЦСКА не забил. так что уж что получили то получили...
Ответить
giluxa1963
1493265476
следующими умрут чемпионские амбиции народноафриканской команды
Ответить
GammiD
1493266565
Вчера матч слили Гильерме, Денисов и Тарасов. может кого забыл, Гильерме должен был брать все три первых мяча, мячи летели в него а он уворачивался. Смотрел только первый тайм этого цирка
Ответить
виктоша
1493267599
Сыграв спустя рукава, на отъе...сь, у Локомотива нет другого выхода, как брать Кубок. Похоже, Урал обречен, при всем уважении.
Ответить
Главные новости
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
2
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
14
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
9
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
17
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Все новости
Все новости
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
1
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
17
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
8
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+