Пейчинович: «Четыре пропущенных от ЦСКА гола – это трагедия для «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович после матча 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:4) выразил мнение, что железнодорожники не заслужили пропустить такое количество голов. По словам футболиста, это трагедия для московского клуба.

– Неманья, в чем причины такого провала? Может быть, со стороны игроков «Локомотива» имел место недостаточный настрой на дерби?

– Прежде всего, хочу сказать, что мы очень расстроены таким поражением. Для нас было очень важно набрать сегодня очки. Мы были готовы к поединку с ЦСКА на сто процентов, но не хватило концентрации, хотя об этом говорили перед игрой. Четыре пропущенных мяча – это очень много, на мой взгляд, соперник не заслужил забить нам столько. Хотя просто победу ЦСКА, конечно, заслужил.

Сейчас хочу принести извинения болельщикам «Локомотива» и поблагодарить их за поддержку. К сожалению, мы не смогли их порадовать, четыре пропущенных гола – это трагедия для нас. Но теперь нужно смотреть вперед, где у нас домашний матч чемпионата с «Рубином», а затем – финал Кубка России.

После данного поражения «Локомотив» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 35 очков.

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