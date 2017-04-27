Примера. Дубль Хамеса помог «Реалу» разгромить «Депортиво»

В матче 34-го тура Примеры «Реал» в гостях одержал разгромную победу над «Депортиво» – 6:2. Дублем в составе мадридского клуба отметился Хамес Родригес.

Таким образом, сливочные сравнялись по количеству очков с лидирующей в турнирной таблице чемпионата Испании «Барселоной», однако уступают каталонцам по дополнительным показателям. При этом мадридцы имеют игру в запасе. «Депоротиво» – 16-й.

Чемпионат Испании. Примера. 34-й тур

Депортиво – Реал – 2:6 (1:3)

Голы: 0:1 – Мората, 1; 0:2 – Хамес, 14; 1:2 – Андоне, 35; 1:3 – Лукас, 44; 1:4 – Хамес, 66; 1:5 – Иско, 77; 2:5 – Хоселу, 84; 2:6 – Каземиро, 87.

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