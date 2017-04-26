Жирков – о пенальти в ворота «Оренбурга»: «Контакт был»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков после матча 25-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0) выразил мнение, что назначенный в ворота соперника пенальти был поставлен верно. Отметим, что удар с «точки» реализовал Жулиано.

Данная победа позволила «Зениту» подняться на второе место в турнирной таблице РФПЛ и сократить отставание от лидирующего «Спартака» до восьми очков.

– Очень тяжелая игра на таком поле. Получилось, наверное, больше в обороне. «Оренбург» стал играть длинными передачами вперед. У нас были хорошие контратаки, забей Данни второй гол – игра складывалась бы по-другому.

– Что произошло в моменте с пенальти?

– Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева. Я бы не сказал, что он играл грубо, но контакт – пусть и небольшой – был.

– Две победы подряд – уверенности в себе это прибавляет?

– Две победы – это хорошо, но про нас так пишут, что мы плохо играем. От этого есть давление на команду. Но мы взяли шесть очков, двигаемся дальше. Будем стараться победить в Томске.