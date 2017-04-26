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Жирков – о пенальти в ворота «Оренбурга»: «Контакт был»

26 апреля 2017, 20:12
24

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков после матча 25-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0) выразил мнение, что назначенный в ворота соперника пенальти был поставлен верно. Отметим, что удар с «точки» реализовал Жулиано.

Данная победа позволила «Зениту» подняться на второе место в турнирной таблице РФПЛ и сократить отставание от лидирующего «Спартака» до восьми очков.

– Очень тяжелая игра на таком поле. Получилось, наверное, больше в обороне. «Оренбург» стал играть длинными передачами вперед. У нас были хорошие контратаки, забей Данни второй гол – игра складывалась бы по-другому.

– Что произошло в моменте с пенальти?

– Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева. Я бы не сказал, что он играл грубо, но контакт – пусть и небольшой – был.

– Две победы подряд – уверенности в себе это прибавляет?

– Две победы – это хорошо, но про нас так пишут, что мы плохо играем. От этого есть давление на команду. Но мы взяли шесть очков, двигаемся дальше. Будем стараться победить в Томске.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Жирков Юрий
Комментарии (24)
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Cipolino
1493227055
Жирков-:"Контакт был,завтра сдаю тест на беременность".
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kykyi
1493227414
Контакт был. С судьей?
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zico2205
1493227459
..............Вот теперь и Юра стал таким.....Обидно....Все же видели, как он нырял еще до контакта с защитником и сам искал контакта....А ведь был довольно порядочным .....Это их Зенит такими делает или как ???
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Asbjorn
1493227717
контакт был,но юрок сам ногу искал
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спартач 23рус
1493228067
если бы ты на Благо не на прыгнул ни какого контакта не было .все просто Юра
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paracetamol
1493228244
Благо Жирика на бедро взял, как в борьбе. Какие сомнения в пене?
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Диктор
1493231184
Ты бы видел свое довольное и я бы сказал хитрое лицо после того как мастерски прыгнул вперед.Козлы вы.
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4agaaa
1493231515
Миллер мы знаем про твой большой кошелёк, но он нахрен никому не усрался!!! Дай футбол посмотреть!!!!
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alp
1493232146
при цыгане Зенит стал играть откровенно говняно. благо у всех остальных игра нихрена не лучше...
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cska-62
1493232998
Да с таким судейством, Юра, вы обыграете и "Баварию", и "Барселону", и "Ювентус"... Вот только такого хронического судейства "в одну калитку" в еврокубках не бывает! Именно - ХРОНИЧЕСКОГО! Которое излечивается только тюремными нарами! Хотя лично я предпочитаю гильотину! Наглядное и очень эффективное пособие для потенциальных жуликов и коррупционеров.
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