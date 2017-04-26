Василий Березуцкий и Тошич – в запасе ЦСКА на игру с «Локомотивом»

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом». Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Головин, Вернблум, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Ионов.

Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Набакин, В. Березуцкий, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Майкон, Ал. Миранчук, Ари.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ндинга, Фарфан, Шкулетич.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка ЦСКА – «Локомотив».