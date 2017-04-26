Хавбек «Оренбурга» Парняков: «Пенальти? Не могу комментировать»

Полузащитник «Оренбурга» Владимир Парняков в перерыве матча 25-го тура чемпионата России с «Зенитом» высказал мнение о пенальти, который арбитр Михаил Вилков назначил в ворота его команды. Напомним, что одиннадцатиметровый в итоге реализовал хавбек сине-бело-голубых Жулиано.

«Пенальти? На усмотрение судьи. Он сначала посмотрел – потом дал. Не могу комментировать. Будут другие разбираться», – заявил Парняков в эфире телеканала «Наш футбол».

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» – «Зенит».