Роналду и Кросс не сыграют в матче с «Депортиво»

«Реал» опубликовал заявку на предстоящий гостевой матч 34-го тура чемпионата Испании против «Депортиво». Напомним, встреча между командами пройдет сегодня и начнется в 22:30 по московскому времени.

Стоит отметить, что в заявку сливочных на игру не попали нападающий Криштиану Роналду и полузащитник Тони Кроос.

Вратари: Кико Касилья, Кейлор Навас, Рубен Яньес;

Защитники: Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Начо, Марсело, Данило, Альваро Техеро;

Полузащитники: Хамес Родригес, Касемиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Альваро Мората, Мариано.