Мората заменит травмированного Ибрагимовича в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде нападающего мадридского «Реала» Альваро Морату. Португалец звонил футболисту сборной Испании, чтобы обсудить с ним этот вопрос. Стоит отметить, что они работали вместе в «Королевском клубе», когда Мората дебютировал в основном составе. Сейчас Мората может стать заменой травмированному форварду Златану Ибрагимовичу.

В текущем сезоне Мората принял участие в 21 матче испанской Примеры. В основном составе он появлялся на поле в 11 играх. За это время он забил 12 голов и отдал две результативные передачи.