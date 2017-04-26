Бодул хочет остаться в «Амкаре»

Нападающий «Амкара» Дарко Бодул отметился в последнем туре двумя голами в ворота «Локомотива». По его словам, это заслуга всей команды, а не только его личная. 28-летний хорват признался, что пока не думает о смене команды. В текущем сезоне он провел 19 матчей в составе пермского клуба, записав на свой счет пять голов и две результативные передачи.

– Очень счастлив, что мне удалось отличиться, но это не только моя заслуга, а действия всей команды. Конечно, особенно приятно, что я поучаствовал во всех трех голах, которые забила наша команда.

– В весенней части сезона у вас лично улучшилась результативность. С чем это связано?

– Да, у меня стало лучше получаться, особенно в последнее время. До этого из-за травмы пришлось пропустить некоторые матчи. Очень жаль, что не удалось сыграть против «Зенита» и «Крыльев Советов». Однако сейчас чувствую себя отлично, радуюсь забитым голам и надеюсь еще прибавить.

– В связи с такой результативностью у вас не появились варианты перейти в другую команду?

– «Амкар» – это тот клуб, который в моем сердце. Он помог мне вновь получать удовольствие от футбола после сложного этапа в моей карьере. Очень благодарен «Амкару» за предоставленный шанс выступать в своих рядах, и каждый матч стараюсь биться за эмблему на груди. Я счастлив быть частью этой команды. И я буду выступать за «Амкар», пока буду полезен этому клубу. На данный момент мне не интересен переход в любой другой клуб. Я думаю только о том, как бы максимально удачно завершить сезон с «Амкаром», набрать как можно больше очков. А что будет дальше – посмотрим.