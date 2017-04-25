Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вилков: «Если взглянуть на фото ноги Нобоа после нарушения Глушакова, вопросы по цвету карточки отпадут»

    Арбитр Михаил Вилков, обслуживавший матч 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:0) объяснил, по какой причине он решил изменить свое решение и удалить хавбека красно-белых Дениса Глушакова за нарушение на полузащитнике ростовчан Кристиане Нобоа. Напомним, изначально судья наказал спартаковского капитана предупреждением, однако спустя несколько секунд передумал и предъявил ему красную карточку.

    «В случае с первым голом Бухарова момент выглядел так: нападающий бежал к воротам, смотрел на мяч, примерно туда же смотрит и судья при развитии фланговой атаки. Затем нападающий оказался первым на мяче, забил гол, был более расторопным на пятачке. За что его наказывать? Нарушения не вижу.

    Далее эпизод с удалением Глушакова. Денис на скорости пошел в отбор мяча, и случилось два единоборства. Изначально я оценил это как грубую игру, показал желтую карточку, но затем подошел и оценил характер травмы. Арбитр имеет право менять цвет карточки, и я увидел на ноге Нобоа следы от шипов в районе под коленом. Никто мне ничего не подсказывал. Я решил поменять желтую карточку на красную. В Интернете гуляет снимок ноги Нобоа, и я думаю, что если посмотреть эту фотографию, то по цвету карточки вопросы отпадут.

    Попадание мяча в руку игроку «Ростова» после исполнения штрафного? Игрок выпрыгивает вверх, руки в естественном положении, и мяч попадает в район локтя. Если бы мяч не коснулся руки, то ему попало бы в ребра. Это не является увеличением площади тела. Абсолютно нормальный эпизод. Был сильный удар. Я не вижу оснований для назначения 11-метрового», – сказал Вилков в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2017 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 апреля 2017, 08:42

      Нарушение только на жёлтую. Бывают нарушения и более суровые, что ж им тогда 2 красные показывать? Удалять нужно если уверен на 100%, а вы товарищ вилков показали сначала жёлтую. А ноги у футболистов вообще у всех вечно в синяках, даже после тренировок, вам ли не знать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2336

      den161 > NEON-SM 26 апреля 2017, 08:57

      Более суровые? например кудряшов на зобнине в москве? )) Давайте одинаково смотреть на эпизоды

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      AlexD69 25 апреля 2017, 21:53

      С таким судейством пусть в РФПЛ сидит, не видать с таким подходом ему Кубка конфедерации и тем более ЧМ-2018, у нормальный судей из Европы пусть учится!!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      BigVoronegBoss > AlexD69 26 апреля 2017, 00:10

      Это у тех кто плей-офф лиги чемпионов судит?))) Барселона-ПСЖ, Бавария-Реал, например???))) Отменное судейство))) А в первом круге, когда явно Спартаку судья подсуживал?))) Сейчас нигде нет нормального судейства... Сплошной бардак... куда не плюнь... Очень жаль, что это выходит на первый план, а не игра...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 25 апреля 2017, 21:52

      все рассказал)))и судя по его рассказу он матч вообще не судил!! особенно эпизод с рукой(которая была поднята на уровне головы и шла навстречу мячу )и по голу Бухарова который завалил защитника(и самое странное не показали повтор в матче этого эпизода полностью)по Глушакову молчу ..жестко но даже не на желтую..по прогнозу погоды было рекордно низкое давление))а в такие дни люди становятся вялые и могут принимать странные решения))...но проиграли чисто к сожалению

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > andrebest4 25 апреля 2017, 22:48

      По прогнозу у тебя вялое давление в голове. Что ты не пиз...лишь за игру в первом круге? Днина.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 > Black Giz 25 апреля 2017, 23:30

      кто тебя воспитывал?? или ты всегда так разговариваешь с незнакомыми людьми..если хочешь первую игру обсудить вернись в прошлый год и обсуждай умник.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > andrebest4 26 апреля 2017, 08:25

      Легко можем обсудить и игру первого круга. И натянутую победу Спартака.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > andrebest4 26 апреля 2017, 08:26

      А по поводу общения... да перегнул палку. Но всякие умники уже накалять начинают со своим однобоким мышлением.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 > Black Giz 26 апреля 2017, 11:42

      согласен)) но таких экспертов видно сразу по комментам.. сразу понятно видели они игру или так абы ляпнуть что нибудь..а если ты имеешь ввиду первый круг и удаление кудряшова..то на мой взгляд судья принял решение исходя из первого взгляда. Кдряш еще будучи игроком спама играл на гране из за этого его и перестали ставить...сейчас он немного поднабрался опыта...а про судейство можно говорить в каждом туре без исключения..к сожалению таков наш чемп..поверь я болею за спам и футбол с 1972 года и много видел что происходит..и как ради одного человека топили команды и тянули других..Ростов мне нравится как команда и согласись с приходом курбана стали играть в более обдуманный футбол чем ранее...и опять как вижу раньше Ростов был часто костоломом похлеще любого клуба)) а еще пример с березой если помнишь как он пробежался по сопернику да еще ему ткнул коленом в голову так даже фола не было на этом!! так что болеем за то что есть..и периодически сремся тут))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > andrebest4 26 апреля 2017, 13:39

      Что есть, то есть))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 апреля 2017, 21:33

      Хорош уже оправдываться гомик.Ноги мужиков он рассматривает.ФУ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2017, 19:36

      бирюзовая нога Нобоа..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 25 апреля 2017, 19:31

      Этот не хороший человек - Вилков, заставил несколько раз посмотреть эпизод с нарушением Глушакова. Возникает вопрос - ту куда смотрел сука?, за игрока зенита - молчу, а самое главное я убедился в том, что он еще судит ушами! С натяжкой - желтая максимум, хотя и этого там нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +600

      dimar > radga 25 апреля 2017, 22:27

      вот без обид, скажите честно, если удалили за такой же фол против Игрока Спартака игрока Ростова, вы бы так же негодовали?:) (не сарказм, просто интересно насколько не предвзято вы судите)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +415

      radga > dimar 26 апреля 2017, 05:42

      Считаешь, что в этом эпизоде - прямая красная, тогда вывод такой "нужно всем раздавать красные карточки, особенно если нанесли травму", согласен? Только подходы у судей разные к командам и к этим моментам, но если ты (судья) поднял свою планку к этим нарушениям, то тогда относись ко всем одинаково.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 апреля 2017, 19:27

      Это позор! И не тока судьям и их начальникам, это позор всего РФС КДК ККК. Позорники продажные!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll 25 апреля 2017, 19:27

      Бухаров сто пудов нарушал, по Глушакову согласен, но надо было тогда и Азмуна удалять. Ну про руку, уже фиг с ней. Что не отменяет того, что проиграли по-делу.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 25 апреля 2017, 19:19

      Господин Вилков. Не знаю вообще как вы попали в это не легкое дело - судейство. Но, делать вам там не чего - это факт. твой уровень - судить дворовой футбол - но там ты быстро получишь, то что заслуживаешь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1631

      sерж > radga 25 апреля 2017, 19:28

      ну да,помню матч на петровском когда он поставил липовый пеналь в наши ворота.в матче Зенит-спартак 5-0

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +415

      radga > sерж 25 апреля 2017, 19:33

      Читай историю и радуйся пока у зенита папа газпром - но это не вечно, как и все в этой жизни.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 25 апреля 2017, 19:15

      жопа горит, вот и оправдывается. вилков ты с-ка, как и некоторые другие продажные судьи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll > Dmitriy 71 25 апреля 2017, 19:20

      Как с языка снял. То же самое хотел написать!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11