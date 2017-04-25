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  • Вилков: «Если взглянуть на фото ноги Нобоа после нарушения Глушакова, вопросы по цвету карточки отпадут»

Вилков: «Если взглянуть на фото ноги Нобоа после нарушения Глушакова, вопросы по цвету карточки отпадут»

25 апреля 2017, 18:59
23

Арбитр Михаил Вилков, обслуживавший матч 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:0) объяснил, по какой причине он решил изменить свое решение и удалить хавбека красно-белых Дениса Глушакова за нарушение на полузащитнике ростовчан Кристиане Нобоа. Напомним, изначально судья наказал спартаковского капитана предупреждением, однако спустя несколько секунд передумал и предъявил ему красную карточку.

«В случае с первым голом Бухарова момент выглядел так: нападающий бежал к воротам, смотрел на мяч, примерно туда же смотрит и судья при развитии фланговой атаки. Затем нападающий оказался первым на мяче, забил гол, был более расторопным на пятачке. За что его наказывать? Нарушения не вижу.

Далее эпизод с удалением Глушакова. Денис на скорости пошел в отбор мяча, и случилось два единоборства. Изначально я оценил это как грубую игру, показал желтую карточку, но затем подошел и оценил характер травмы. Арбитр имеет право менять цвет карточки, и я увидел на ноге Нобоа следы от шипов в районе под коленом. Никто мне ничего не подсказывал. Я решил поменять желтую карточку на красную. В Интернете гуляет снимок ноги Нобоа, и я думаю, что если посмотреть эту фотографию, то по цвету карточки вопросы отпадут.

Попадание мяча в руку игроку «Ростова» после исполнения штрафного? Игрок выпрыгивает вверх, руки в естественном положении, и мяч попадает в район локтя. Если бы мяч не коснулся руки, то ему попало бы в ребра. Это не является увеличением площади тела. Абсолютно нормальный эпизод. Был сильный удар. Я не вижу оснований для назначения 11-метрового», – сказал Вилков в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глушаков Денис Нобоа Кристиан Вилков Михаил
Комментарии (23)
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Dmitriy 71
1493136928
жопа горит, вот и оправдывается. вилков ты с-ка, как и некоторые другие продажные судьи.
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radga
1493137148
Господин Вилков. Не знаю вообще как вы попали в это не легкое дело - судейство. Но, делать вам там не чего - это факт. твой уровень - судить дворовой футбол - но там ты быстро получишь, то что заслуживаешь.
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Filllllll
1493137646
Бухаров сто пудов нарушал, по Глушакову согласен, но надо было тогда и Азмуна удалять. Ну про руку, уже фиг с ней. Что не отменяет того, что проиграли по-делу.
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ufos73
1493137665
Это позор! И не тока судьям и их начальникам, это позор всего РФС КДК ККК. Позорники продажные!
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radga
1493137864
Этот не хороший человек - Вилков, заставил несколько раз посмотреть эпизод с нарушением Глушакова. Возникает вопрос - ту куда смотрел сука?, за игрока зенита - молчу, а самое главное я убедился в том, что он еще судит ушами! С натяжкой - желтая максимум, хотя и этого там нет.
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shinnik
1493138198
бирюзовая нога Нобоа..
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Диктор
1493145205
Хорош уже оправдываться гомик.Ноги мужиков он рассматривает.ФУ
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andrebest4
1493146353
все рассказал)))и судя по его рассказу он матч вообще не судил!! особенно эпизод с рукой(которая была поднята на уровне головы и шла навстречу мячу )и по голу Бухарова который завалил защитника(и самое странное не показали повтор в матче этого эпизода полностью)по Глушакову молчу ..жестко но даже не на желтую..по прогнозу погоды было рекордно низкое давление))а в такие дни люди становятся вялые и могут принимать странные решения))...но проиграли чисто к сожалению
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AlexD69
1493146409
С таким судейством пусть в РФПЛ сидит, не видать с таким подходом ему Кубка конфедерации и тем более ЧМ-2018, у нормальный судей из Европы пусть учится!!!!!!!!
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NEON-SM
1493185330
Нарушение только на жёлтую. Бывают нарушения и более суровые, что ж им тогда 2 красные показывать? Удалять нужно если уверен на 100%, а вы товарищ вилков показали сначала жёлтую. А ноги у футболистов вообще у всех вечно в синяках, даже после тренировок, вам ли не знать
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