Вилков: «Если взглянуть на фото ноги Нобоа после нарушения Глушакова, вопросы по цвету карточки отпадут»

Арбитр Михаил Вилков, обслуживавший матч 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:0) объяснил, по какой причине он решил изменить свое решение и удалить хавбека красно-белых Дениса Глушакова за нарушение на полузащитнике ростовчан Кристиане Нобоа. Напомним, изначально судья наказал спартаковского капитана предупреждением, однако спустя несколько секунд передумал и предъявил ему красную карточку.

«В случае с первым голом Бухарова момент выглядел так: нападающий бежал к воротам, смотрел на мяч, примерно туда же смотрит и судья при развитии фланговой атаки. Затем нападающий оказался первым на мяче, забил гол, был более расторопным на пятачке. За что его наказывать? Нарушения не вижу.

Далее эпизод с удалением Глушакова. Денис на скорости пошел в отбор мяча, и случилось два единоборства. Изначально я оценил это как грубую игру, показал желтую карточку, но затем подошел и оценил характер травмы. Арбитр имеет право менять цвет карточки, и я увидел на ноге Нобоа следы от шипов в районе под коленом. Никто мне ничего не подсказывал. Я решил поменять желтую карточку на красную. В Интернете гуляет снимок ноги Нобоа, и я думаю, что если посмотреть эту фотографию, то по цвету карточки вопросы отпадут.

Попадание мяча в руку игроку «Ростова» после исполнения штрафного? Игрок выпрыгивает вверх, руки в естественном положении, и мяч попадает в район локтя. Если бы мяч не коснулся руки, то ему попало бы в ребра. Это не является увеличением площади тела. Абсолютно нормальный эпизод. Был сильный удар. Я не вижу оснований для назначения 11-метрового», – сказал Вилков в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».