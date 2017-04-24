Нобоа: «Спартак» достоин чемпионства в РФПЛ»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился мнением о возможном чемпионстве «Спартака», а также высказался о календаре ростовчан.

– Многие уже успели отдать москвичам золотые медали. Могло такое давление сказаться на вашем сопернике?

– «Спартак» занимает первое место. Отрыв от ЦСКА 7 очков, но впереди еще шесть матчей. Никто не знает, как будет дальше. Тем более, скоро дерби. Если москвичи смогут удачно сыграть, станут чемпионами. Помню, что при Карпине команда после первой части чемпионата претендовала на золото, но весной все провалила. Это футбол, вчера ты побеждаешь, сегодня – нет. «Спартак» показывает хороший футбол и достоин победы в чемпионате. Все зависит от него.

– В оставшихся до конца чемпионата матчах у «Ростова» нет соперников с приставкой топ. Как оцените календарь?

– Будет тяжело с каждой командой. Все решают свои задачи, и придется постараться, чтобы добиться положительного результата.

– «Уфу» возглавляет ваш бывший одноклубник Сергей Семак. Следите за ним?

– Сергей был отличным футболистом, добился больших побед. Видно, что он стал хорошим тренером, растет с каждым годом. Будет приятно увидеться с ним завтра.

«Ростов» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.