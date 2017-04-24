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    Нобоа: «Спартак» достоин чемпионства в РФПЛ»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился мнением о возможном чемпионстве «Спартака», а также высказался о календаре ростовчан.

    – Многие уже успели отдать москвичам золотые медали. Могло такое давление сказаться на вашем сопернике?

    – «Спартак» занимает первое место. Отрыв от ЦСКА 7 очков, но впереди еще шесть матчей. Никто не знает, как будет дальше. Тем более, скоро дерби. Если москвичи смогут удачно сыграть, станут чемпионами. Помню, что при Карпине команда после первой части чемпионата претендовала на золото, но весной все провалила. Это футбол, вчера ты побеждаешь, сегодня – нет. «Спартак» показывает хороший футбол и достоин победы в чемпионате. Все зависит от него.

    – В оставшихся до конца чемпионата матчах у «Ростова» нет соперников с приставкой топ. Как оцените календарь?

    – Будет тяжело с каждой командой. Все решают свои задачи, и придется постараться, чтобы добиться положительного результата.

    – «Уфу» возглавляет ваш бывший одноклубник Сергей Семак. Следите за ним?

    – Сергей был отличным футболистом, добился больших побед. Видно, что он стал хорошим тренером, растет с каждым годом. Будет приятно увидеться с ним завтра.

    «Ростов» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2017 18:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 24 апреля 2017, 21:17

      Приятно слышать, в этом сезоне ни одна команда не показала более стабильного выступления , чем Спартак!!! Ждём чемпионства с нетерпением!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 апреля 2017, 20:40

      Конечно достоин -полностью с тобой солидарен.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 апреля 2017, 20:18

      Никто не спорит,что достоин...
      Больше -некому.Глаза горели только у красно-белых.
      Ну и по традиции,,у Кержакова..)
      Всё.Чемпионат закончен.

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 24 апреля 2017, 19:19

      Адекват одним словом

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 апреля 2017, 19:02

      Пищевик имеет большой задел очков и он единственный претендент на золото, а остальные 3 места определятся в конце чемпионата...

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