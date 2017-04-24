Орлов: «Диванные комментаторы считают, что Еськов ошибся, но он судил правильно»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, встреча завершилась победой питерского клуба со счетом 2:0, а арбитр удалил троих игроков уральской команды. Ранее стало известно, что Еськов не будет обслуживать матч ЦСКА – «Локомотив».

«Это право ДСИ, вот они и меняют одного арбитра на другого, но они же не наказали Еськова. Значит, они довольны его судейством. Все эти диванные комментаторы, которые считают, что Еськов ошибся... Оказывается, он не ошибся, раз его судейское руководство поддержало. Значит, он действовал согласно букве правил. Конечно, такой обвал на него, он сам переживает, плохо получилось. Три игрока удалены. Конечно, это плохо. Но судейский комитет дал нам понять, что он судил правильно. Это значит, что те люди, которые считают, что знают правила футбола, должны еще раз их перечитать», – сказал Орлов.