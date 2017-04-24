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  • Орлов: «Диванные комментаторы считают, что Еськов ошибся, но он судил правильно»

Орлов: «Диванные комментаторы считают, что Еськов ошибся, но он судил правильно»

24 апреля 2017, 16:15
89

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, встреча завершилась победой питерского клуба со счетом 2:0, а арбитр удалил троих игроков уральской команды. Ранее стало известно, что Еськов не будет обслуживать матч ЦСКА«Локомотив».

«Это право ДСИ, вот они и меняют одного арбитра на другого, но они же не наказали Еськова. Значит, они довольны его судейством. Все эти диванные комментаторы, которые считают, что Еськов ошибся... Оказывается, он не ошибся, раз его судейское руководство поддержало. Значит, он действовал согласно букве правил. Конечно, такой обвал на него, он сам переживает, плохо получилось. Три игрока удалены. Конечно, это плохо. Но судейский комитет дал нам понять, что он судил правильно. Это значит, что те люди, которые считают, что знают правила футбола, должны еще раз их перечитать», – сказал Орлов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Орлов Геннадий Еськов Алексей
Комментарии (89)
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Тератрон
1493039987
В Петербурге Еськов отсудил идеально СТРОГО ПО ПРАВИЛАМ,все карточки по делу,зря заменили на Карасева.
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nik55
1493040102
Орлов--ты что дурак ? или придурок ?
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nik55
1493040394
уже все согласились даже Луческу-----судейство безобразное-----Орлов лечи голову
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Тератрон
1493040654
Судейство было идеальным,Бекфалви чуть не оторвал Смольникову стопу,за что и получил желтую карточку(опасная игра),Павлюченко хватал судью,Емельяненко толкался с Дзюбой,все карточки по делу.
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piligrim1986
1493040806
диванные комментаторы считают, что орлов мудак
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Cipolino
1493040898
Унитазный комментатор Орлов учит нас диванных комментаторов.
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Cipolino
1493041171
Дядя Гена,ты дурак???
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Cipolino
1493041824
Бомжеублюдки на ветку набежали,защищать своего идола,придурковатого Гену.Минусят безщадно.Кто минус поставит,тот пидр.
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Andrering87
1493042317
как раз таки пень диванный это Гена ты....была ошибка Еськова, что и повлияло на ход и на результат игры.....
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krokodail
1493090506
В древние времена таким комментаторам,как Орлов свинец в горло заливали.
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