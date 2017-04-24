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    Орлов: «Диванные комментаторы считают, что Еськов ошибся, но он судил правильно»

    Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, встреча завершилась победой питерского клуба со счетом 2:0, а арбитр удалил троих игроков уральской команды. Ранее стало известно, что Еськов не будет обслуживать матч ЦСКА«Локомотив».

    «Это право ДСИ, вот они и меняют одного арбитра на другого, но они же не наказали Еськова. Значит, они довольны его судейством. Все эти диванные комментаторы, которые считают, что Еськов ошибся... Оказывается, он не ошибся, раз его судейское руководство поддержало. Значит, он действовал согласно букве правил. Конечно, такой обвал на него, он сам переживает, плохо получилось. Три игрока удалены. Конечно, это плохо. Но судейский комитет дал нам понять, что он судил правильно. Это значит, что те люди, которые считают, что знают правила футбола, должны еще раз их перечитать», – сказал Орлов.

    Источник: Р-Спорт

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    24.04.2017 16:15
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +179

      krokodail 25 апреля 2017, 06:21

      В древние времена таким комментаторам,как Орлов свинец в горло заливали.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 24 апреля 2017, 23:56

      Господину Орлову так понравились слова "диванные футболисты", что решил внести свою лепту - "диванные комментаторы". Заседания судейского комитета ещё не было, поэтому решения по Еськову - нет. Каким оно будет, пока никто не знает, кроме Орлова, комментатора - ясновидца. А вдруг, на заседании судейского комитета признают ошибки Еськова? Тогда вместо Орлова должны будут вести репортажи "диванные комментаторы"? Готов ли он будет уступить своё место? Вряд ли. Готов ли будет извиниться за свои слова? Тоже вряд ли. Братцы, давайте относиться спокойно к старому "маразматику", ещё пару, тройку таких заявлений и руководство Зенита само найдёт ему замену.

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 24 апреля 2017, 23:12

      Мы не против уважать Орлова, но и он должен с уважением относится к болельщикам и зрителям, тем кому не посчастливилось попасть комментаторскую кабину. Неужели эта самая кабина вроде как нимб благочестия, когда человек становится безгрешным, мнения же остальной части человечества становятся чем то вроде пародии, потому что мы комментируем "с дивана". Откуда такая дзюбовская терминология? Откуда спесь и неуважение к болельщикам?

      2
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      ...
      Рейтинг: +265

      releboy > erma 25 апреля 2017, 05:17

      Матч с Уралом пришлось досматривать с выключенным звуком - бред этого рупора Зенита слушать было невозможно. Орлова понять можно - он отрабатывает бабки газпрома, но в этом матче он даже превзошел Маслаченко и Гусева. На отдых ему пора с детишками сюсюкать.

      2
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      Рейтинг: +11234

      alp 24 апреля 2017, 22:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      редкий случай, когда геннадий правильно сказал

      -4
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 24 апреля 2017, 22:31

      себя считать выше всех и вся- это маразм, пора на пенсиююююююююююююююююююююююю

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 24 апреля 2017, 22:29

      пора списать

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 24 апреля 2017, 22:29

      старый козелллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 апреля 2017, 21:47

      Я не пойму....Они что считают,что вся страна у нас слепая??? Если Питер за уши не тянут,тогда это что???? В хоккее СКА тянули, теперь Зене спешать помочь....И еще и в прессе так все излагают....Они что- охренели????????????? Уже полстраны стали Питер просто ненавидеть из-за этого....Только вот в Европе вам уже жопу надрали и еще надерут....Чего вы добиваетесь????

      4
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 24 апреля 2017, 21:23

      Я вот всё пытаюсь вспомнить матч Зенита, где Орлов говорил: - "Так игрок Зенита сначала попал в мяч, а потом в ногу, следовательно, нарушения нету" и пришёл к выводу, что это все игры Зенита. Павлюченко за своё поведении заслужил красную, но Роман надо было тогда не толкать судью, а бить в .... . Третье удаление - это провокатор Дэюба, он первый толкнул игрока, а тот ответил и тут понеслось. P.S. Меняйте газон на стадионе, а то ужасно смотреть, кочка на кочке.

      2
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 24 апреля 2017, 20:51

      Я иногда вообще сомневаюсь в том что Орлов вменяемый

      2
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