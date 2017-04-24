Янбаев согласовал контракт с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Ренат Янбаев в следующем сезоне может продолжить карьеру в составе «Краснодара». Его контракт с железнодорожниками завершается в середине 2017 года. Известно, что москвичи заинтересованы в продлении этого соглашения, но стороны так и не смогли договориться.

«Краснодар» воспользовался ситуацией, предложив Янбаеву, который на протяжении 10 лет выступал в «Локомотиве», контракт. Футболист уже согласовал предварительный контракт с представителями юга России, по которому он сможет перейти в «Крансодар» летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Янбаев провел за «Локомотив» в Премьер-лиге 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.