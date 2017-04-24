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    Янбаев согласовал контракт с «Краснодаром»

    Полузащитник «Локомотива» Ренат Янбаев в следующем сезоне может продолжить карьеру в составе «Краснодара». Его контракт с железнодорожниками завершается в середине 2017 года. Известно, что москвичи заинтересованы в продлении этого соглашения, но стороны так и не смогли договориться.

    «Краснодар» воспользовался ситуацией, предложив Янбаеву, который на протяжении 10 лет выступал в «Локомотиве», контракт. Футболист уже согласовал предварительный контракт с представителями юга России, по которому он сможет перейти в «Крансодар» летом на правах свободного агента.

    В текущем сезоне Янбаев провел за «Локомотив» в Премьер-лиге 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Известия

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    24.04.2017 06:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 24 апреля 2017, 15:24

      Куда делся дельвин Ндинга он не плохо смотрелся в опорниках, вместо Костолома Тарасова

      0
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 24 апреля 2017, 15:23

      Может и к лучшему, обновить чутка состав не помешает

      0
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 24 апреля 2017, 15:08

      Учитывая, что много травм, Ренатик может пригодиться. Но хочется уже видеть в деле и Академию "Краснодара".

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 24 апреля 2017, 11:54

      Янбаев последнее время косячил слишком много, так что не велика потеря будет! на его позиции есть Игнатьев и Маргасов, от который пользы в разы больше...

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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 > RedGreenHooligan 24 апреля 2017, 12:16

      Для справки: Маргасов правый бек, Игнатьев - правый атакующий полузащитник, а Янбаев ваш чистый левый бек, и нахера он вообще Краснодару

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > MorDOR_13 24 апреля 2017, 12:20

      Для Справки: во-первых Янбаев чистый правша и Семин видит его именно справа т.к слева он ни когда не вытеснит Денисова! Если посмотреть игры Локо, то можно увидеть что если Янбаев и выходит то только на правую бровку!
      Во-вторых: Локо играет по схеме 3-6-1 при которой фланговые игроки играют пов сей бровки от штрафной до штрафной и именно Игнатьев играет правого латтераля и играл не плохо до травмы! в первых играх тушевался, но потом и гол забил и передачу отдал... при Семине он показал, что может закрыть совершунно любую позицию!
      в-третьих Маргасов фланговый игрок и может сыграть что на левом что на правом фланге!


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      Рейтинг: +183

      Cosh18 24 апреля 2017, 11:28

      Удачи и спасибо за игру!)

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      Рейтинг: +62

      _КоКоС_ 24 апреля 2017, 11:05

      Янбаев хороший полузащитник,странно что Локо его отпускает...

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 24 апреля 2017, 10:46

      ... в которых не отметился результативными действиями.
      ------------------------------------
      А зачем защитнику такие показатели? Есть другие критерии качества этого амплуа.

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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 > Tostao 24 апреля 2017, 12:14

      Европейские показатели крайнего защитника в Европе по ходу 10 матчей должен забивать хотя бы 1 гол

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > MorDOR_13 24 апреля 2017, 19:23

      И многие отвечают таким требованиям, имеется ввиду ведущие клубы? Наверняка единицы.
      По мне так должны быть: выигранные единоборства, брак в передачах и т.д.

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 апреля 2017, 09:51

      Зачем он быкам,надо брать молодых !

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 24 апреля 2017, 09:37

      Опять пенсионеров собираем?

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 24 апреля 2017, 09:36

      Будет основным запасным.

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