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Янбаев согласовал контракт с «Краснодаром»

24 апреля 2017, 06:43
20

Полузащитник «Локомотива» Ренат Янбаев в следующем сезоне может продолжить карьеру в составе «Краснодара». Его контракт с железнодорожниками завершается в середине 2017 года. Известно, что москвичи заинтересованы в продлении этого соглашения, но стороны так и не смогли договориться.

«Краснодар» воспользовался ситуацией, предложив Янбаеву, который на протяжении 10 лет выступал в «Локомотиве», контракт. Футболист уже согласовал предварительный контракт с представителями юга России, по которому он сможет перейти в «Крансодар» летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Янбаев провел за «Локомотив» в Премьер-лиге 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Краснодар Янбаев Ренат
Комментарии (20)
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LokoGoGo
1493008132
Очень жаль. Еще и Шишкин у фк "Магнит" с Абаевым. Надо искать двух русских,одного в центр, одного вправо...
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Dammit
1493009392
Да, очень плохая новость.Сперва Шишкин ушёл, теперь Ренат. Придётся подыскивать кого-то направо
Ответить
Бугимен
1493016687
Зачем он быкам,надо брать молодых !
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Tostao
1493020013
... в которых не отметился результативными действиями. ------------------------------------ А зачем защитнику такие показатели? Есть другие критерии качества этого амплуа.
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_КоКоС_
1493021124
Янбаев хороший полузащитник,странно что Локо его отпускает...
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Cosh18
1493022527
Удачи и спасибо за игру!)
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RedGreenHooligan
1493024050
Янбаев последнее время косячил слишком много, так что не велика потеря будет! на его позиции есть Игнатьев и Маргасов, от который пользы в разы больше...
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Фантомас 67
1493035727
Учитывая, что много травм, Ренатик может пригодиться. Но хочется уже видеть в деле и Академию "Краснодара".
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Tolegeniskakov
1493036596
Может и к лучшему, обновить чутка состав не помешает
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Tolegeniskakov
1493036660
Куда делся дельвин Ндинга он не плохо смотрелся в опорниках, вместо Костолома Тарасова
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