Анелька: «Мбаппе может стать одним из лучших игроков мира, как я. А может стать средним игроком Лиги 1, как Доменек»

Экс-нападающий сборной Франции Николя Анелька поделился мнением о перспективах форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе может стать одним из лучших игроков мира, как я. В то же время он способен достигнуть уровня легенды, как Роналдо. А может стать средним игроком Лига 1, как Раймон Доменек. Он был совершенно обычным футболистом лиги, который 15 лет по завершении карьеры тренировал молодежку. Сейчас его недолгая тренерская карьера оборвалась, и он пишет статьи для L'Equipe», – сказал Анелька.

Во время Евро-2008 между Анелька и экс-главным тренером сборной Франции произошел конфликт. Игрок был отчислен из национальной команды за оскорбление специалиста.