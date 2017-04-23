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    Анелька: «Мбаппе может стать одним из лучших игроков мира, как я. А может стать средним игроком Лиги 1, как Доменек»

    Экс-нападающий сборной Франции Николя Анелька поделился мнением о перспективах форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

    «Мбаппе может стать одним из лучших игроков мира, как я. В то же время он способен достигнуть уровня легенды, как Роналдо. А может стать средним игроком Лига 1, как Раймон Доменек. Он был совершенно обычным футболистом лиги, который 15 лет по завершении карьеры тренировал молодежку. Сейчас его недолгая тренерская карьера оборвалась, и он пишет статьи для L'Equipe», – сказал Анелька.

    Во время Евро-2008 между Анелька и экс-главным тренером сборной Франции произошел конфликт. Игрок был отчислен из национальной команды за оскорбление специалиста.

    Источник: Twitter

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    23.04.2017 19:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 25 апреля 2017, 16:00

      Господи, вот злопамятный человек. Скоро уж 10 лет этому конфликту, а у него всё та же спесь в мыслях.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 апреля 2017, 21:17

      Спартаку забив звездой стал что ли

      0
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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 23 апреля 2017, 20:27

      Когда это он звездой стал, в Реале и Челси ? Вечно запасным или игроком 15 минут, вот тут звезда

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 23 апреля 2017, 20:25

      Анелька всегда говорил что думают. Настоящий синий.

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 23 апреля 2017, 19:37

      Анелька еще и скромный очень..

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