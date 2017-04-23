ФНЛ. «Волгарь» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском», «Спартак-Нальчик» потерпел поражение от «Тамбова»

В матче 33-го тура первенства ФНЛ «Спартак-Нальчик» потерпел поражение от «Тамбова», пропустив на последних минутах игры – 0:1. Автором единственного гола стал Максим Трусевич.

Отметим, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве.

В другой встрече «Волгарь» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью, не сумев забить на двоих ни одного гола – 0:0.

Первенство ФНЛ. 33-й тур

Волгарь (Астрахань) – СКА-Хабаровск – 0:0

Спартак-Нальчик – Тамбов – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Трусевич, 90.

Удаления: Марченко, 79 – Часовских, 79.

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