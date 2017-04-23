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    ФНЛ. «Волгарь» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском», «Спартак-Нальчик» потерпел поражение от «Тамбова»

    В матче 33-го тура первенства ФНЛ «Спартак-Нальчик» потерпел поражение от «Тамбова», пропустив на последних минутах игры – 0:1. Автором единственного гола стал Максим Трусевич.

    Отметим, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве.

    В другой встрече «Волгарь» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью, не сумев забить на двоих ни одного гола – 0:0.

    Первенство ФНЛ. 33-й тур

    Волгарь (Астрахань) – СКА-Хабаровск – 0:0

    Спартак-Нальчик – Тамбов – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Трусевич, 90.

    Удаления: Марченко, 79 – Часовских, 79.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 26 апреля 2017, 12:39

      Молодцы Тамбов! Так держать!

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