Уткин: «Урал» заслужил то, что с ним произошло в игре с «Зенитом»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился наблюдениями от матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Встреча завершилась судейским скандалом. Главный арбитр поединка Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды.

«Знаете, «Урал» заслужил все то, что с ним сегодня произошло. И мы помним, чем», – сообщил Уткин.

Напомним, что «Урал» ранее подозревался в участии в договорном матче с «Тереком».