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    Уткин: «Урал» заслужил то, что с ним произошло в игре с «Зенитом»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился наблюдениями от матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Встреча завершилась судейским скандалом. Главный арбитр поединка Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды.

    «Знаете, «Урал» заслужил все то, что с ним сегодня произошло. И мы помним, чем», – сообщил Уткин.

    Напомним, что «Урал» ранее подозревался в участии в договорном матче с «Тереком».

    Источник: Twitter

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    23.04.2017 13:19
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 апреля 2017, 07:13

      Ты че, Вася совсем заболел Зенькой....?!

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 23 апреля 2017, 22:26

      Газу нанюхался, вместе видать с той самой судейской бригадой, вот его и прет такую ересь писать в твитере!

      -1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 апреля 2017, 18:15

      Да получил , но не все, он заслужил играть во втором дивизионе а пока по каким то непонятным причинам играет в РФПЛ, второе это костоломская игра , 3 красных это слишком мало, калечить ироков безнаказанно не должно остаться нормой, третье это клевета должна быть уголовно наказуема

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +893

      Krics 23 апреля 2017, 16:22

      Сс каких пор Васек стал известным футбольным коментатором? ПиздаБОЛ ов много.Озеров, Маслоченко, Махарадзе-это коментаторы с большой буквы, кто такой Вася? Даже женщина не воспринимает его за футбольного эксперта, кривоногий , жиртрест сдай нормы ГТО , а потомговори про спорт.

      4
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      Рейтинг: +160

      виктоша 23 апреля 2017, 16:02

      Вася понты садит корявые.

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      Рейтинг: +10

      FL@SH 23 апреля 2017, 15:52

      Утка..Жирная свинья только попи****ь и умеет. И комментатор го***о!

      1
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 23 апреля 2017, 15:52

      господа!!! а это у меня одного Уткин уже в телевизор не помещается????

      диагональ 40".... может бОльший телек покупать нужно???


      во вчерашнем матче шла ровная игра... до того момента, когда судья принял НЕПРАВИЛЬНОЕ решение!!! Смольников сам атаковал игрока Урала!!!

      4
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      Рейтинг: +11234

      alp > belarus-gomel 23 апреля 2017, 16:54

      про неправильное я бы поспорил, но остальные то уж точно сами виноваты в своих удалениях. и пенять нужно только на себя

      -2
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      Рейтинг: +422

      TRELL 23 апреля 2017, 14:41

      Скажу одно,Зенит играет плохо,но,Урал сам виноват,нужно держать себя в руках и не срубать игроков с ног. Кстати,Павлюченко всегда этим славился. А то,что пишут на этой ветке,в большинстве своём,-глупости! Чтобы адекватно дать оценку матча,нужно было его смотреть и хоть чуть-чуть разбираться в футболе.

      -1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > TRELL 23 апреля 2017, 14:59

      ты сам-то смотрел, кто там кого с ног срубил?)

      1
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      Рейтинг: +42

      fcsouthampton > TRELL 23 апреля 2017, 15:46

      Не помню ни одного момента что бы Роман себя так вёл как во вчерашнем матче,для меня было удивление что он себя так повёл,я не удивился бы такому поведению со стороны Вермбума или Игоря Денисова,но не как не Романа!

      3
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > TRELL 23 апреля 2017, 17:24

      Это ты разбираешься в футболе? Жопу не смеши, она итак смешная разборчивый!!!!

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 23 апреля 2017, 14:35

      удивительно, но все знают кто кому когда и сколько занес. только когда выгодно-берут и молчат, когда не выгодно-пускают сопли но все равно молчат. тогда получается, что все наше футбольное хозяйство сплошные проститутки и есть ли смысл сраться на ветках если все без нас решили

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 14:14

      И чем же,тем что бомжи зарядили судью?

      4
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Диктор 23 апреля 2017, 14:28

      Ты все никак не угомонишься?)

      -1
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