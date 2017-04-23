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  • Уткин: «Урал» заслужил то, что с ним произошло в игре с «Зенитом»

Уткин: «Урал» заслужил то, что с ним произошло в игре с «Зенитом»

23 апреля 2017, 13:19
37

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился наблюдениями от матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Встреча завершилась судейским скандалом. Главный арбитр поединка Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды.

«Знаете, «Урал» заслужил все то, что с ним сегодня произошло. И мы помним, чем», – сообщил Уткин.

Напомним, что «Урал» ранее подозревался в участии в договорном матче с «Тереком».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Уткин Василий
Комментарии (37)
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BAIv
1492943848
там должок БЫЛ, надо было отдать... а тут федун просил убрать основных игроков урала вот их и убрали , еще и мертвого зеньку подставили
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slavа0508
1492944218
И кто то доказал что то??????А вот в этом матче на лицо подкуп судей,,,,
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raritet
1492944235
О , молодец BAIv, лучше и не скажешь. Федун и трех человек убрал и Зенит подставил. Вот как нужно работать. Вы что думаете, что Газпром будет пачкаться , ему эти дворовые игры по барабану.
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Амба Нагорск
1492945023
Тарханову надо было уводить команду! Чтоб не пи....
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Диктор
1492946061
И чем же,тем что бомжи зарядили судью?
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TRELL
1492947680
Скажу одно,Зенит играет плохо,но,Урал сам виноват,нужно держать себя в руках и не срубать игроков с ног. Кстати,Павлюченко всегда этим славился. А то,что пишут на этой ветке,в большинстве своём,-глупости! Чтобы адекватно дать оценку матча,нужно было его смотреть и хоть чуть-чуть разбираться в футболе.
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belarus-gomel
1492951929
господа!!! а это у меня одного Уткин уже в телевизор не помещается???? диагональ 40".... может бОльший телек покупать нужно??? во вчерашнем матче шла ровная игра... до того момента, когда судья принял НЕПРАВИЛЬНОЕ решение!!! Смольников сам атаковал игрока Урала!!!
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FL@SH
1492951950
Утка..Жирная свинья только попи****ь и умеет. И комментатор го***о!
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виктоша
1492952568
Вася понты садит корявые.
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Krics
1492953735
Сс каких пор Васек стал известным футбольным коментатором? ПиздаБОЛ ов много.Озеров, Маслоченко, Махарадзе-это коментаторы с большой буквы, кто такой Вася? Даже женщина не воспринимает его за футбольного эксперта, кривоногий , жиртрест сдай нормы ГТО , а потомговори про спорт.
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