Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сметанин: «Считаю, что Глушаков не заслуживал красной карточки»

Сметанин: «Считаю, что Глушаков не заслуживал красной карточки»

23 апреля 2017, 07:33
13

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче с «Ростовом» (0:3) в 24-м туре РФПЛ. Арбитр встречи Михаил Вилков первоначально показал игроку желтую карточку за грубую игру, но затем пересмотрел свое решение, удалив хавбека с поля.

«Заслуживал ли Глушаков красной карточки? На мой взгляд, нет. Да, шел в борьбу агрессивно – но в мяч! Судья вполне мог ограничиться желтой. А вот Азмуна, когда чуть ногу Таски не сломал, нужно было удалять! Странная у арбитра логика.

Кадровые проблемы команды перед игрой с «Уралом»? В «Спартаке» длинная скамейка, Каррера найдет выход из положения. Точно вернется в центр Зобнин. В Ростове его перевели на правый фланг, но эта задумка не сработала. От парня не было пользы ни сзади, ни впереди», – заявил Сметанин.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глушаков Денис Сметанин Андрей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1492922686
Конечно не заслужил.
Ответить
батог
1492924503
Надо на оставшиеся игры иностранных судей, а то будет дурдом "Ромашка"!
Ответить
oyabun
1492924569
Насчет Зобнина очень верно сказал. Он вчера был не на своем месте
Ответить
Fireman-100
1492927540
А Кудряшов в первом матче заслужил?
Ответить
Filllllll
1492929123
Про Азмуна согласен. По жесткости примерно одинаковые нарушения, и должны наказываться одинаково. Чудят наши арбитры. Хотя на счёт никак уже не влияло, но ровность в принятии решений должна быть!
Ответить
MURAD F. A.
1492930546
Глушаков до этого нарушения раза три должен был получит желтую карточку, а прямую красную судья дал не правильно.
Ответить
Алексей Гозиас
1492930556
Бывает ошибки,но так делать не правильно. Сначала показать желтую,а потом подумать и красную. Бред
Ответить
лёха72
1492933145
типо новый эксперт.сметана
Ответить
Axe111
1492933244
сметана протухла
Ответить
zarsm
1492952189
Где в мяч? Он сначала сфолил на гацкане, и сразу же прямой ногой влетел в ногу Нобоа.
Ответить
Главные новости
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
1
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
7
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
7
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
4
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
Все новости
Все новости
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
1
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
4
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+