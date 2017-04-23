Сметанин: «Считаю, что Глушаков не заслуживал красной карточки»

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче с «Ростовом» (0:3) в 24-м туре РФПЛ. Арбитр встречи Михаил Вилков первоначально показал игроку желтую карточку за грубую игру, но затем пересмотрел свое решение, удалив хавбека с поля.

«Заслуживал ли Глушаков красной карточки? На мой взгляд, нет. Да, шел в борьбу агрессивно – но в мяч! Судья вполне мог ограничиться желтой. А вот Азмуна, когда чуть ногу Таски не сломал, нужно было удалять! Странная у арбитра логика.

Кадровые проблемы команды перед игрой с «Уралом»? В «Спартаке» длинная скамейка, Каррера найдет выход из положения. Точно вернется в центр Зобнин. В Ростове его перевели на правый фланг, но эта задумка не сработала. От парня не было пользы ни сзади, ни впереди», – заявил Сметанин.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.