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    Сметанин: «Считаю, что Глушаков не заслуживал красной карточки»

    Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче с «Ростовом» (0:3) в 24-м туре РФПЛ. Арбитр встречи Михаил Вилков первоначально показал игроку желтую карточку за грубую игру, но затем пересмотрел свое решение, удалив хавбека с поля.

    «Заслуживал ли Глушаков красной карточки? На мой взгляд, нет. Да, шел в борьбу агрессивно – но в мяч! Судья вполне мог ограничиться желтой. А вот Азмуна, когда чуть ногу Таски не сломал, нужно было удалять! Странная у арбитра логика.

    Кадровые проблемы команды перед игрой с «Уралом»? В «Спартаке» длинная скамейка, Каррера найдет выход из положения. Точно вернется в центр Зобнин. В Ростове его перевели на правый фланг, но эта задумка не сработала. От парня не было пользы ни сзади, ни впереди», – заявил Сметанин.

    «Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2017 07:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 23 апреля 2017, 15:56

      Где в мяч? Он сначала сфолил на гацкане, и сразу же прямой ногой влетел в ногу Нобоа.

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 23 апреля 2017, 10:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сметана протухла

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 23 апреля 2017, 10:39

      типо новый эксперт.сметана

      -1
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 23 апреля 2017, 09:55

      Бывает ошибки,но так делать не правильно. Сначала показать желтую,а потом подумать и красную. Бред

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Алексей Гозиас 23 апреля 2017, 16:56

      После того как судья дал желтую (на 100% справедливую),Глушаков может его нахуй послал,мы же не знаем,что он ему орал в лицо.Павлюченко за это же прямую красную выписали.Негоже так вести себя капитану.

      0
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > ALeX-161-rus 23 апреля 2017, 19:30

      Ну тогда нужно было вторую желтую показать и красную, а не сразу красную. Тогда бы всем понятны были действия судьи

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Боцман52 24 апреля 2017, 00:30

      Видать грубо послал вместе с родственниками, вот и достал сразу красную.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 апреля 2017, 09:55

      Глушаков до этого нарушения раза три должен был получит желтую карточку, а прямую красную судья дал не правильно.

      2
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 23 апреля 2017, 09:32

      Про Азмуна согласен. По жесткости примерно одинаковые нарушения, и должны наказываться одинаково. Чудят наши арбитры. Хотя на счёт никак уже не влияло, но ровность в принятии решений должна быть!

      2
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      Рейтинг: +292

      Fireman-100 23 апреля 2017, 09:05

      А Кудряшов в первом матче заслужил?

      0
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      Рейтинг: +33417

      oyabun 23 апреля 2017, 08:16

      Насчет Зобнина очень верно сказал. Он вчера был не на своем месте

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 23 апреля 2017, 08:15

      Надо на оставшиеся игры иностранных судей, а то будет дурдом "Ромашка"!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 07:44

      Конечно не заслужил.

      2
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