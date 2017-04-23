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    Бывший футболист «Зенита» Храповицкий считает, что второе место питерского клуба под большим вопросом

    Бывший футболист и тренер «Зенита» Вадим Храповицкий поделился мнением об игре питерцев. Напомним, в 24-м туре РФПЛ сине-бело-голубые победили «Урал» со счетом 2:0.

    Если «Зенит» продолжить так играть, то второе место под большим вопросом. Команда играет так неровно, что не знаешь, когда она выстрелит. Не видно, что они бьются за «Зенит». Не всегда это происходит. Видно, что в обороне есть проблемы. Жду, чтобы загорелись у игроков «Зенита» глаза, ведь до конца сезона осталось несколько матчей.

    Никто не страхует защитников «Зенита», которые подключаются в атаку. Обязательно должна быть страховка. Помните, Андрей Аршавин начинал крайним полузащитником, а в опорной зоне играл Саша Горшков? Мы как-то с Юрием Андреевичем Морозовым, царствие ему небесное, разговорились. Он сказал, что разрешал Андрею не возвращаться в том случае, если его страховал Горшков. И сколько было мячей «Зенитом» после этого забито? Много. В нынешнем «Зените» нет страховки, центральные защитники только друг друга страхуют – это смешно», – сказал Храповицкий.

    «Зенит» занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спартака» на восемь очков.

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    Источник: Р-Спорт

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    23.04.2017 01:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 апреля 2017, 11:43

      Да, у Зенита сейчас трудный период, что то неладно в их КОРОЛЕВСТВЕ!!!

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 23 апреля 2017, 09:52

      Если Спартак не сольет игру Цска,то 2м.реально при условии что играть Зенит начнет.Но голы (с помощью судей или без помощи этого мы незнаем)что Зениту и Цска даются тяжело.Уфа вообще могла высадить армейцев.

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 23 апреля 2017, 09:37

      уберите помощь судей------Зинит 5-6 место

      -3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 апреля 2017, 09:17

      Будет тяжело!!!!!!!! Но тем интереснее концовка чемпионата,еще бы Краснодар зацепился бы!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб > Mahone 23 апреля 2017, 09:48

      Согласен.

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 23 апреля 2017, 09:08

      конечно

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 апреля 2017, 08:15

      Надежда умирает последней...

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      Рейтинг: +14

      Qqqqq1972 23 апреля 2017, 08:04

      Главное что бы спартак в матче с уралом золото не упустил,может поэтому пол урала удалили?а то все видили как вчера др Карреры отметили)

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 07:43

      В этом году и бронза будет Зениту за счастье-хотя если быть объективным вчерашней игрой они вообще закрыли себе путь в призеры.ПОЗОР команде .

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 23 апреля 2017, 07:22

      Как такой бред можно писать.

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > stream15 23 апреля 2017, 08:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      помойка она и есть помойка из хлебала одно дерьмо

      -7
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      Рейтинг: +179

      krokodail > Garrincha58 23 апреля 2017, 09:07

      Ты соснул вялого,вот и сиди переваривай,немытое xyйло.

      8
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