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  • Бывший футболист «Зенита» Храповицкий считает, что второе место питерского клуба под большим вопросом

Бывший футболист «Зенита» Храповицкий считает, что второе место питерского клуба под большим вопросом

23 апреля 2017, 01:24
18

Бывший футболист и тренер «Зенита» Вадим Храповицкий поделился мнением об игре питерцев. Напомним, в 24-м туре РФПЛ сине-бело-голубые победили «Урал» со счетом 2:0.

Если «Зенит» продолжить так играть, то второе место под большим вопросом. Команда играет так неровно, что не знаешь, когда она выстрелит. Не видно, что они бьются за «Зенит». Не всегда это происходит. Видно, что в обороне есть проблемы. Жду, чтобы загорелись у игроков «Зенита» глаза, ведь до конца сезона осталось несколько матчей.

Никто не страхует защитников «Зенита», которые подключаются в атаку. Обязательно должна быть страховка. Помните, Андрей Аршавин начинал крайним полузащитником, а в опорной зоне играл Саша Горшков? Мы как-то с Юрием Андреевичем Морозовым, царствие ему небесное, разговорились. Он сказал, что разрешал Андрею не возвращаться в том случае, если его страховал Горшков. И сколько было мячей «Зенитом» после этого забито? Много. В нынешнем «Зените» нет страховки, центральные защитники только друг друга страхуют – это смешно», – сказал Храповицкий.

«Зенит» занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спартака» на восемь очков.

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Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Аршавин Андрей Горшков Александр
Комментарии (18)
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stream15
1492921354
Как такой бред можно писать.
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Диктор
1492922593
В этом году и бронза будет Зениту за счастье-хотя если быть объективным вчерашней игрой они вообще закрыли себе путь в призеры.ПОЗОР команде .
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Qqqqq1972
1492923861
Главное что бы спартак в матче с уралом золото не упустил,может поэтому пол урала удалили?а то все видили как вчера др Карреры отметили)
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a-rakhmatov
1492924534
Надежда умирает последней...
Ответить
Igor Belousov
1492927680
конечно
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Mahone
1492928227
Будет тяжело!!!!!!!! Но тем интереснее концовка чемпионата,еще бы Краснодар зацепился бы!!!!!!!!!!!!!
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nik55
1492929443
уберите помощь судей------Зинит 5-6 место
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Зэб
1492930322
Если Спартак не сольет игру Цска,то 2м.реально при условии что играть Зенит начнет.Но голы (с помощью судей или без помощи этого мы незнаем)что Зениту и Цска даются тяжело.Уфа вообще могла высадить армейцев.
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Fan Loko mik
1492936983
Да, у Зенита сейчас трудный период, что то неладно в их КОРОЛЕВСТВЕ!!!
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