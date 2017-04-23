Бывший футболист «Зенита» Храповицкий считает, что второе место питерского клуба под большим вопросом

Бывший футболист и тренер «Зенита» Вадим Храповицкий поделился мнением об игре питерцев. Напомним, в 24-м туре РФПЛ сине-бело-голубые победили «Урал» со счетом 2:0.

Если «Зенит» продолжить так играть, то второе место под большим вопросом. Команда играет так неровно, что не знаешь, когда она выстрелит. Не видно, что они бьются за «Зенит». Не всегда это происходит. Видно, что в обороне есть проблемы. Жду, чтобы загорелись у игроков «Зенита» глаза, ведь до конца сезона осталось несколько матчей.

Никто не страхует защитников «Зенита», которые подключаются в атаку. Обязательно должна быть страховка. Помните, Андрей Аршавин начинал крайним полузащитником, а в опорной зоне играл Саша Горшков? Мы как-то с Юрием Андреевичем Морозовым, царствие ему небесное, разговорились. Он сказал, что разрешал Андрею не возвращаться в том случае, если его страховал Горшков. И сколько было мячей «Зенитом» после этого забито? Много. В нынешнем «Зените» нет страховки, центральные защитники только друг друга страхуют – это смешно», – сказал Храповицкий.

«Зенит» занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спартака» на восемь очков.

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