Серия А. «Фиорентина» и «Интер» на двоих забили девять голов

В рамках 33-го тура Серии А «Фиорентина» на своем поле переиграла «Интер». Команды на двоих забили девять голов. Дублями в составе хозяев отметились Матиас Весино и Хума Бабакар. Хет-триком у гостей отличился Мауро Икарди.

Таким образом, «Интер» расположился на седьмой строчке в чемпионате Италии, «Фиорентина» – восьмая.

Италия. Серия А. 33-й тур

Фиорентина – Интер – 5:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Весино, 23; 1:1 – Перишич, 29; 1:2 – Икарди, 34; 2:2 – Астори, 63; 3:2 – Весино, 64; 4:2 – Бабакар, 70; 5:2 – Бабакар, 79; 5:3 – Икарди, 88; 5:4 – Икарди, 90+1.

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