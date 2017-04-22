Вопрос о замене Еськова на матче ЦСКА – «Локомотив» рассмотрят в понедельник

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не стал делиться мнением о работе бригады Алексея Еськова, удалившем трех футболистов «Урала» на матче 24-го тура РФПЛ против на матче «Зенита». Также, по словам Будогосского, вопрос о замене Еськова на предстоящем матче 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» будет рассмотрен на заседании комиссии.

«У меня есть свое мнение по работе Еськова, озвучивать его до заседания комиссии не стану. Возможность заменить арбитра на матче ЦСКА и «Локомотива» у нас есть. В понедельник получим оценку Еськова, изучим рапорт и примем решение, если будет необходимо», – сказал Будогосский.

Встреча ЦСКА – «Локомотив» состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

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