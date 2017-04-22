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    Вопрос о замене Еськова на матче ЦСКА – «Локомотив» рассмотрят в понедельник

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не стал делиться мнением о работе бригады Алексея Еськова, удалившем трех футболистов «Урала» на матче 24-го тура РФПЛ против на матче «Зенита». Также, по словам Будогосского, вопрос о замене Еськова на предстоящем матче 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» будет рассмотрен на заседании комиссии.

    «У меня есть свое мнение по работе Еськова, озвучивать его до заседания комиссии не стану. Возможность заменить арбитра на матче ЦСКА и «Локомотива» у нас есть. В понедельник получим оценку Еськова, изучим рапорт и примем решение, если будет необходимо», – сказал Будогосский.

    Встреча ЦСКА – «Локомотив» состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: Р-Спорт

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    22.04.2017 21:38
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +38

      I'm 23 апреля 2017, 09:42

      Гнать вместе со всей верхушкой судейской системы. Видно же, что чистый подкуп!!! Позор Зениту и всему нашему футболу!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 23 апреля 2017, 07:41

      Гнать холопа!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 23 апреля 2017, 05:51

      Пожизненная дисквалификация, и точка...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 23 апреля 2017, 05:25

      гнать его пора из судей и давно пора...до сих пор помню, как он подарил победу чешскому Словану в игре с Карагандинским Шахтером - не засчитал чистый гол и не назначил 100% пенальти...тогда отскочил, отскакивал и позже - в результате оборзел в край и делает, что хочет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 апреля 2017, 03:21

      Смачно подлизнул

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 апреля 2017, 01:02

      на кол пидараса

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 апреля 2017, 23:46

      Карася поставьте, точно так жидко в штаны не сходит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 22 апреля 2017, 22:58

      Бюст на родине героя !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 22 апреля 2017, 22:50

      Он больной на всю голову......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 апреля 2017, 22:18

      Пора все менять, сразу, как в Грузии гаишников...

      0
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