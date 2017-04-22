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  • Вопрос о замене Еськова на матче ЦСКА – «Локомотив» рассмотрят в понедельник

Вопрос о замене Еськова на матче ЦСКА – «Локомотив» рассмотрят в понедельник

22 апреля 2017, 21:38
24

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не стал делиться мнением о работе бригады Алексея Еськова, удалившем трех футболистов «Урала» на матче 24-го тура РФПЛ против на матче «Зенита». Также, по словам Будогосского, вопрос о замене Еськова на предстоящем матче 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» будет рассмотрен на заседании комиссии.

«У меня есть свое мнение по работе Еськова, озвучивать его до заседания комиссии не стану. Возможность заменить арбитра на матче ЦСКА и «Локомотива» у нас есть. В понедельник получим оценку Еськова, изучим рапорт и примем решение, если будет необходимо», – сказал Будогосский.

Встреча ЦСКА – «Локомотив» состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Зенит Урал Будогосский Андрей Еськов Алексей
Комментарии (24)
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belarus-gomel
1492886827
Еськову нужно вообще запретить судить даже матчи ДВОРОВЫХ команд!!! позор арбитру на всю оставшуюся жизнь!!!!
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cska-62
1492886919
Так планировалось при помощи этой ТВАРИ ещё и ЦСКА убить? Оригинально! И всё это не основание для доследственной проверки? Как минимум!
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Garrincha58
1492886970
масковские расдухарились, если бы Еськов удалил трех человек на матче свинарника никто бы не хрюкал, а все были бы довольны и хвостики крючком
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Aлексей8$
1492888183
Зенитовские шлюшки обьединяйтесь
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prtcs
1492890657
Он больной на всю голову......
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zagrizlik
1492894015
Карася поставьте, точно так жидко в штаны не сходит.
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СашкаГуров
1492898532
на кол пидараса
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murakami777
1492914355
гнать его пора из судей и давно пора...до сих пор помню, как он подарил победу чешскому Словану в игре с Карагандинским Шахтером - не засчитал чистый гол и не назначил 100% пенальти...тогда отскочил, отскакивал и позже - в результате оборзел в край и делает, что хочет
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арейская
1492915866
Пожизненная дисквалификация, и точка...
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Obi Wan
1492922518
Гнать холопа!
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