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  • Калиниченко: «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе»

Калиниченко: «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе»

22 апреля 2017, 17:14
15

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался о поединке 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0), который стал дебютным на новом стадионе сине-бело-голубых «Санкт-Петербург».

Напомним, «шмели» заканчивали матч ввосьмером после того, как главный арбитр Алексей Еськов удалил с поля Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

«Урал», снимаю кепи! «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе», – написал Калиниченко на своей странице в Twitter.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Калиниченко Максим
Комментарии (15)
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shinnik
1492870734
Пошёл ты в жопу,хотя и прав.
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111Hunter111
1492871314
Предлагаю РПФЛ следующем сезоне против бомжей всем командам выходить на поле в девятером. Может и будут чемпионами.
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Garrincha58
1492871352
калиниченко-дурак
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Aлексей8$
1492871664
Зенит реально порашники и болельщикам должно быть стыдно за такой футбол.
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Aлексей8$
1492873972
Гондон ты сука за словами слиди, дырявый как и твой зенит
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Zubo
1492885451
Да что за бред, что за завистливо- жлобская клевета, почему Зениту должно быть стыдно, Уралу нужно было по правилам играть, вот и всё
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plehanov6
1492890391
При таком судействе им на любом стадионе не стыдно!
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Zenmaster
1492944033
Ростов - свины 3 - 0 !!! Хрюшки без поддержки судей полное ГО...НО !!! Все СМИ в стране - ХРЮ-ХРЮ-ХРЮ !!!
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