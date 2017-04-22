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    Калиниченко: «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе»

    Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался о поединке 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0), который стал дебютным на новом стадионе сине-бело-голубых «Санкт-Петербург».

    Напомним, «шмели» заканчивали матч ввосьмером после того, как главный арбитр Алексей Еськов удалил с поля Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

    «Урал», снимаю кепи! «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе», – написал Калиниченко на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    22.04.2017 17:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 апреля 2017, 13:40

      Ростов - свины 3 - 0 !!! Хрюшки без поддержки судей полное ГО...НО !!! Все СМИ в стране - ХРЮ-ХРЮ-ХРЮ !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 22 апреля 2017, 22:46

      При таком судействе им на любом стадионе не стыдно!

      -1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 22 апреля 2017, 21:24

      Да что за бред, что за завистливо- жлобская клевета, почему Зениту должно быть стыдно, Уралу нужно было по правилам играть, вот и всё

      -1
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      Рейтинг: +26

      Aлексей8$ > Zubo 22 апреля 2017, 21:40

      А где правила соблюдались при удаление, если незнаеш их то прочитай

      0
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      Рейтинг: +26

      Aлексей8$ 22 апреля 2017, 18:12

      Гондон ты сука за словами слиди, дырявый как и твой зенит

      1
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      Рейтинг: +26

      Aлексей8$ 22 апреля 2017, 17:34

      Зенит реально порашники и болельщикам должно быть стыдно за такой футбол.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Aлексей8$ 22 апреля 2017, 17:42

      чмошник закрой свою парашу

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Garrincha58 22 апреля 2017, 17:42

      посмотри как твои отсасывают в Ростове

      2
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 > Garrincha58 22 апреля 2017, 21:09

      ТЫ САМ СВОЮ ВАФЕЛЬНИЦУ ЗАКРОЙ В МЕСТЕ С КОМАНДОЙ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ВСЕ ВЫ ТАМ ШЛЮХИ В МЕСТИ С НЫТИКОМ

      0
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      Рейтинг: +26

      Aлексей8$ > Garrincha58 22 апреля 2017, 21:41

      Пидорас

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 апреля 2017, 17:29

      калиниченко-дурак

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      Рейтинг: +26

      Aлексей8$ > Garrincha58 22 апреля 2017, 21:43

      Дырявый

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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 22 апреля 2017, 17:28

      Предлагаю РПФЛ следующем сезоне против бомжей всем командам выходить на поле в девятером. Может и будут чемпионами.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 апреля 2017, 17:18

      Пошёл ты в жопу,хотя и прав.

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