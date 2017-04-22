Калиниченко: «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе»

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался о поединке 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0), который стал дебютным на новом стадионе сине-бело-голубых «Санкт-Петербург».

Напомним, «шмели» заканчивали матч ввосьмером после того, как главный арбитр Алексей Еськов удалил с поля Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

«Урал», снимаю кепи! «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе», – написал Калиниченко на своей странице в Twitter.