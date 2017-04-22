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    Бурлак: «Рубин» упал очень низко, ниже уже некуда. Нам нужно подниматься»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал о том, как проходит подготовка к выездной встрече 24-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов», а также рассказал о настроении, в котором находятся казанцы из-за шестиматчевой безвыигрышной серии.

    «Готовимся в штатном режиме. Понятно, что ситуация сейчас не очень хорошая, в психологическом плане в первую очередь. Очень долго не можем выиграть и это, естественно, давит. Мы все переживаем, общаемся на эту тему и очень хотим прервать эту неудачную серию. Соперник будет биться дома. Поддержка болельщиков всегда была в Самаре. Команда действительно на ходу. Осталось там не так много ребят, с которыми я играл, многие ушли, но лидер, наверное, сейчас – Сергей Корниленко. Против него тяжело играть, он хорошо цепляется за мяч. Будет очень тяжело, но мы едем, чтобы взять три очка.

    Мы в долгу перед болельщиками. Я это уже говорил перед прошлой игрой. К сожалению, мы опять не выиграли. Естественно, это не может нас радовать, потому что мы все хотим что-то выигрывать, а не просто так играть. Конечно, это давит на нас. Сейчас все работают на максимуме и понимают, что мы упали очень низко и нам нужно подниматься. Ниже уже просто некуда. Нам нужно выиграть, сделать серию и закончить сезон положительно», – сказал Бурлак.

    Поединок «Крылья Советов» – «Рубин» состоится в воскресенье, 23 апреля. Начало – в 14:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Рубин»

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    22.04.2017 12:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 22 апреля 2017, 13:28

      нефиг было курбана увольнять.без бердыева рубин был ни кем и стал ни кем

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 апреля 2017, 12:44

      Это вам кажется, что некуда!

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