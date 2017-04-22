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    Таски: «Было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски подчеркнул, что в клубе хотят как можно раньше гарантировать себе первое место в чемпионате России. Также футболист признался, что хотел бы порадовать болельщиков красно-белых и завоевать чемпионство на стадионе ЦСКА.

    «Для нас, скорее, важно сохранять концентрацию и не думать, что мы уже чемпионы. Впереди еще семь матчей, каждый из них надо рассматривать как финал и решать задачу шаг за шагом. Сначала «Ростов», потом «Урал», затем ЦСКА. Не стоит расслабляться из-за преимущества в 10 очков.

    Конечно, болельщикам было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА, я же скажу, что, чем раньше мы гарантируем себе золото, тем лучше.

    Нервозности сейчас не больше, чем раньше. Я не считаю, что вообще стоит об этом говорить как о неком факторе, имеющим значение. Пока мы не гарантировали себе титул, нам нужно продолжать работать до тех пор, пока соперники не потеряют математические шансы на первое место. Мы конечно видим эйфорию и восторг болельщиков, но это не придает нам нервозности; если все получится, как мы планируем, для клуба и наших поклонников это будет великолепно», – сказал Таски.

    Напомним, что сегодня «Спартак» в рамках матча 24-го тура чемпионата России на выезде сыграет с «Ростовом».

    Источник: ТАСС

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    22.04.2017 11:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 апреля 2017, 18:29

      Понимаю Таски. Но не завидую..3:0 с Ростовом..

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 22 апреля 2017, 18:29

      Сначала сперму от Ростова проглотите, рот помойте, а потом только о ЦСКА говорите.

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 22 апреля 2017, 17:46

      Обосрался Таски??? Е*бать Спартак !

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 апреля 2017, 16:04

      Удачи Ростов возродите интригу !!!!! И заткните пятачки недоделаным чемпионам !!!:-)

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 22 апреля 2017, 15:48

      нас не догонишь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 апреля 2017, 13:46

      Да так и надо сделать, чтоб у них овёс из ушей полез. Спартак-чемпион!!!!!

      -3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 22 апреля 2017, 13:40

      Сегодня влетите в череду неудач. Ростов выиграет потом и ЦСКА выиграет.... и все сказке о паросятах конец.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 апреля 2017, 12:48

      Да, только с Томью. 10 очков теоретически за 4 тура отыгрываются, а вот за 3 - уже никак. Но зато на своем стадионе.

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 22 апреля 2017, 12:32

      На стадионе ЦСКА возобновится интрига в чемпионате...разницы в очках после матча почти не останется...

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > каа 22 апреля 2017, 13:12

      вангуешь))

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 22 апреля 2017, 12:21

      неее ! на следующем с Томью !!!

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