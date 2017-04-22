Таски: «Было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА»

Защитник «Спартака» Сердар Таски подчеркнул, что в клубе хотят как можно раньше гарантировать себе первое место в чемпионате России. Также футболист признался, что хотел бы порадовать болельщиков красно-белых и завоевать чемпионство на стадионе ЦСКА.

«Для нас, скорее, важно сохранять концентрацию и не думать, что мы уже чемпионы. Впереди еще семь матчей, каждый из них надо рассматривать как финал и решать задачу шаг за шагом. Сначала «Ростов», потом «Урал», затем ЦСКА. Не стоит расслабляться из-за преимущества в 10 очков.

Конечно, болельщикам было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА, я же скажу, что, чем раньше мы гарантируем себе золото, тем лучше.

Нервозности сейчас не больше, чем раньше. Я не считаю, что вообще стоит об этом говорить как о неком факторе, имеющим значение. Пока мы не гарантировали себе титул, нам нужно продолжать работать до тех пор, пока соперники не потеряют математические шансы на первое место. Мы конечно видим эйфорию и восторг болельщиков, но это не придает нам нервозности; если все получится, как мы планируем, для клуба и наших поклонников это будет великолепно», – сказал Таски.

Напомним, что сегодня «Спартак» в рамках матча 24-го тура чемпионата России на выезде сыграет с «Ростовом».