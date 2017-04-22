На счет вратаря «Брайтона» записали два автогола в одной игре

Уже обеспечивший себе участие в АПЛ в следующем сезоне «Брайтон & Хов Альбион» проиграл в 44-м туре Чемпионшипа «Норвичу» со счетом 0:2. Голкипер «Брайтона» Дэвид Стокдейл отметился в этой игре двумя автоголами.

Прямой вины вратаря в этих голах нет – оба раза мяч рикошетом от перекладины или штанги попадал ему в спину и отлетал в ворота.

Что касается «Норвича», то победа над будущим новичком АПЛ позволила ему укрепиться на восьмом месте в турнирной таблице. При этом у «Норвича» уже не осталось даже теоретических шансов на попадание в зону плей-офф.