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    На счет вратаря «Брайтона» записали два автогола в одной игре

    Уже обеспечивший себе участие в АПЛ в следующем сезоне «Брайтон & Хов Альбион» проиграл в 44-м туре Чемпионшипа «Норвичу» со счетом 0:2. Голкипер «Брайтона» Дэвид Стокдейл отметился в этой игре двумя автоголами.

    Прямой вины вратаря в этих голах нет – оба раза мяч рикошетом от перекладины или штанги попадал ему в спину и отлетал в ворота.

    Что касается «Норвича», то победа над будущим новичком АПЛ позволила ему укрепиться на восьмом месте в турнирной таблице. При этом у «Норвича» уже не осталось даже теоретических шансов на попадание в зону плей-офф.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 00:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 апреля 2017, 01:49

      ахаха, прям Скотт Стерлинг, какой-то :)

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 22 апреля 2017, 00:16

      Во не повезло парню) в одном матче всю спину мячом об стучали)))

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