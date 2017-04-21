«Зенит» зимой отказался продавать Хави Гарсию в китайский клуб за 18 миллионов

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия во время минувшего зимнего трансферного окна мог сменить клубную прописку.

По информации источника, один из китайских клубов предлагал сине-бело-голубым за 30-летнего испанца 18 миллионов евро, однако получил отказ. Отмечается, что летом переговоры могут быть возобновлены.

Ранее сообщалось, что футболист также входит в сферу интересов испанских команд.

За «Зенит» Гарсия выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за петербургский клуб в РФПЛ 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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