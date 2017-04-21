«Зенит» зимой отказался продавать Хави Гарсию в китайский клуб за 18 миллионов

А зря... буксующую команду не тащит. Креатива от него ноль, дырявой обороне помогает то же не особо эффективно. Пока давали бабло, надо было сливать
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия во время минувшего зимнего трансферного окна мог сменить клубную прописку.
По информации источника, один из китайских клубов предлагал сине-бело-голубым за 30-летнего испанца 18 миллионов евро, однако получил отказ. Отмечается, что летом переговоры могут быть возобновлены.
Ранее сообщалось, что футболист также входит в сферу интересов испанских команд.
За «Зенит» Гарсия выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за петербургский клуб в РФПЛ 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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