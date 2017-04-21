Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» зимой отказался продавать Хави Гарсию в китайский клуб за 18 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия во время минувшего зимнего трансферного окна мог сменить клубную прописку.

    По информации источника, один из китайских клубов предлагал сине-бело-голубым за 30-летнего испанца 18 миллионов евро, однако получил отказ. Отмечается, что летом переговоры могут быть возобновлены.

    Ранее сообщалось, что футболист также входит в сферу интересов испанских команд.

    За «Зенит» Гарсия выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за петербургский клуб в РФПЛ 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: ФАН

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2017 22:31
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 апреля 2017, 11:28

      А зря... буксующую команду не тащит. Креатива от него ноль, дырявой обороне помогает то же не особо эффективно. Пока давали бабло, надо было сливать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 22 апреля 2017, 01:25

      Ох зря... Надо было продавать. Летом за 8 врядли его кто купит. А команде он не нужен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 22 апреля 2017, 00:32

      зря
      нет в этом Гарсия
      ничего такого особенного

      продать, пока купить хотят
      .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2017, 23:49

      тупизм зенитовских боссов как всегда на высоте теперь просидит и уйдет бесплатно как Ломбертс

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Garrincha58 22 апреля 2017, 00:49

      Вообще не понятно, зачем Гарсию приглашали в команду! Его давно нужно отдать хотя бы в аренду.Да и Нету присовокупить.Считаю этих двоих самым большим провалом зенитовского менеджменнта.Вообще-то после Сарсании с этим делом(менеджментом) у команды совсем плохо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 21 апреля 2017, 23:32

      На поле кое что, дуболом- дуболомом. Минусов в игре намного больше чем плюсов, еще один баласт Зенита.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      JanDePisuares 21 апреля 2017, 23:15

      Жесть... Нахера он нужен кому-то??

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11