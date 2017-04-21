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  • «Зенит» зимой отказался продавать Хави Гарсию в китайский клуб за 18 миллионов

«Зенит» зимой отказался продавать Хави Гарсию в китайский клуб за 18 миллионов

21 апреля 2017, 22:31
7

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия во время минувшего зимнего трансферного окна мог сменить клубную прописку.

По информации источника, один из китайских клубов предлагал сине-бело-голубым за 30-летнего испанца 18 миллионов евро, однако получил отказ. Отмечается, что летом переговоры могут быть возобновлены.

Ранее сообщалось, что футболист также входит в сферу интересов испанских команд.

За «Зенит» Гарсия выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за петербургский клуб в РФПЛ 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Хави Гарсия
Комментарии (7)
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JanDePisuares
1492805717
Жесть... Нахера он нужен кому-то??
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polt
1492806726
На поле кое что, дуболом- дуболомом. Минусов в игре намного больше чем плюсов, еще один баласт Зенита.
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Garrincha58
1492807765
тупизм зенитовских боссов как всегда на высоте теперь просидит и уйдет бесплатно как Ломбертс
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Робинзон
1492810326
зря нет в этом Гарсия ничего такого особенного продать, пока купить хотят .
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сасас
1492813545
Ох зря... Надо было продавать. Летом за 8 врядли его кто купит. А команде он не нужен
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Nevsky_RU
1492849686
А зря... буксующую команду не тащит. Креатива от него ноль, дырявой обороне помогает то же не особо эффективно. Пока давали бабло, надо было сливать
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