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    Хави Гарсия входит в сферу интересов испанских и китайских клубов

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 30-летнего испанца заинтересованы клубы из Испании и Китая.

    Сообщается, что руководство петербургского клуба готово продать футболиста, если за него будет предложено не менее 12 миллионов евро.

    Напомним, Гарсия выступает за «Зенит» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал пять желтых карточек.

    Источник: ФАН

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    19.04.2017 20:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 апреля 2017, 10:55

      12...? они сбрендили, китайцы и то больше 10 не дадут так что просидит он как Ломбертс и уйдет спокойно на заработки

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 20 апреля 2017, 00:16

      В Китай за 40 лямов зелеными.

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 19 апреля 2017, 20:52

      Да и пускай забирает кто угодно. Тактически грамотный игрок, но без особо выдающихся игровых характеристик. Короче не тащит))
      К тому же вызывает определенные негативные эмоции своими действиями. Сам порой играет грубовато, но при этом чуть что сразу валится на газон в симуляционных конвульсиях. Хаген то же играл жестко, но и не падал в соплях.

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