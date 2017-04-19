Хави Гарсия входит в сферу интересов испанских и китайских клубов

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 30-летнего испанца заинтересованы клубы из Испании и Китая.

Сообщается, что руководство петербургского клуба готово продать футболиста, если за него будет предложено не менее 12 миллионов евро.

Напомним, Гарсия выступает за «Зенит» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал пять желтых карточек.