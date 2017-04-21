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    Конте: «Терри – выдающийся капитан. Но он хочет играть регулярно, мы должны уважать его решение»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о защитнике лондонцев Джоне Терри. Напомним, футболист покинет стан команды по окончании текущего сезона.

    «Я повторял на каждой пресс-конференции, что Джон очень важен для меня в мой первый сезон. Он помогает мне на поле и за его пределами. Это наш выдающийся капитан. Проблема заключается в том, что Джон хочет играть регулярно, по этой причине мы должны уважать его решение. Я был футболистом и знаю, когда в карьере наступает такой момент: разум и тело говорят вам продолжать, потому что вы ощущаете, что можете это делать. Если вы хотите играть регулярно, то это ваше право.

    Если вы спросите, серьезная ли это потеря для нас в следующем сезоне, то я отвечу — да и еще раз да. Я вижу, что он делает в этом сезоне, и я повторюсь: в момент когда мы строим новую команду, игрок калибра Джона Терри очень для нас важен», – сказал специалист.

    36-летний Терри выступает за «Челси» с 1998 года.

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    Источник: ФК «Челси»

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    21.04.2017 21:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -3

      Stas83 23 апреля 2017, 08:35

      Очень жаль, очень! Хотелось бы чтобы Терри закончил карьеру через год в Челси. Вообще не представляю его в футболке другого клуба. Тем более, учитывая его возраст и склонность к травмам, очень сомневаюсь, что он будет играть регулярно в следующем сезоне.

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