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  • Шахматист Карякин: «Очень хочу, чтобы «Спартак» вернул себе чемпионский титул»

Шахматист Карякин: «Очень хочу, чтобы «Спартак» вернул себе чемпионский титул»

21 апреля 2017, 15:25
3

Известный шахматист Сергей Карякин рассказал, как начал болеть за «Спартак». Россиянин выразил надежду, что красно-белые в этом сезоне станут чемпионами страны.

«Всю мое детство и юность я занимался только шахматами и больше ничем, даже не получалось достаточно времени уделять школе, что уж говорить о футболе. В то время я не следил особо за командами, просто любил гонять в мяч, а в Симферополе иногда посещал матчи местной «Таврии».

Когда же я переехал в Москву, то познакомился с моим будущим менеджером Кириллом Зангалисом, который оказался ярым фанатом «Спартака». Мои друзья по сборной Непомнящий и Евгений Томашевский тоже болеют за красно-белых. Вот так мне и привили любовь к этой команде. Кроме того, я никогда не скрывал, что для меня это был такой классный ход — начать болеть за «Спартак», ведь это народная команда, а я переехал в Москву. Однако ко всему хорошему быстро привыкаешь, и теперь я на самом деле настоящий фанат красно-белых, отчаянно за них переживаю и очень хочу, чтобы в этом сезоне они вернули себе чемпионский титул.

Мне даже передали, что капитан красно-белых Денис Глушаков очень внимательно следил за моей игрой и когда-нибудь мы обязательно встретимся с ним и с другими ребятами, пообедаем, познакомимся поближе», – сказал Карякин.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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лёха72
1492780654
мы тоже хотим
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Mahone
1492780954
Так он уже вернул его,радуйся с нами вместе
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за ЦСКА с 1980г
1492797325
на один сезон..не больше. Что бы нам было интереснее играть..
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