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    Шахматист Карякин: «Очень хочу, чтобы «Спартак» вернул себе чемпионский титул»

    Известный шахматист Сергей Карякин рассказал, как начал болеть за «Спартак». Россиянин выразил надежду, что красно-белые в этом сезоне станут чемпионами страны.

    «Всю мое детство и юность я занимался только шахматами и больше ничем, даже не получалось достаточно времени уделять школе, что уж говорить о футболе. В то время я не следил особо за командами, просто любил гонять в мяч, а в Симферополе иногда посещал матчи местной «Таврии».

    Когда же я переехал в Москву, то познакомился с моим будущим менеджером Кириллом Зангалисом, который оказался ярым фанатом «Спартака». Мои друзья по сборной Непомнящий и Евгений Томашевский тоже болеют за красно-белых. Вот так мне и привили любовь к этой команде. Кроме того, я никогда не скрывал, что для меня это был такой классный ход — начать болеть за «Спартак», ведь это народная команда, а я переехал в Москву. Однако ко всему хорошему быстро привыкаешь, и теперь я на самом деле настоящий фанат красно-белых, отчаянно за них переживаю и очень хочу, чтобы в этом сезоне они вернули себе чемпионский титул.

    Мне даже передали, что капитан красно-белых Денис Глушаков очень внимательно следил за моей игрой и когда-нибудь мы обязательно встретимся с ним и с другими ребятами, пообедаем, познакомимся поближе», – сказал Карякин.

    Источник: Газета.ру

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    21.04.2017 15:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 апреля 2017, 20:55

      на один сезон..не больше. Что бы нам было интереснее играть..

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 апреля 2017, 16:22

      Так он уже вернул его,радуйся с нами вместе

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 21 апреля 2017, 16:17

      мы тоже хотим

      1
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