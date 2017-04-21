Президент «Урала» рассчитывает на победу в матче со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассчитывает на три очка в предстоящем выездном матче против «Спартака». Он уверен, что главный тренер команды Александр Тарханов разберет игру москвичей, найдя слабые стороны.

«Для нас важно увезти из Москвы три очка при качественной игре. Но вообще не стал бы я сейчас короновать «Спартак». В 2005 году уже был случай, когда «Локомотив» туров за семь до конца имел отрыв в 10 очков от второго места, а в результате не только упустил чемпионство, но даже путевку в Лигу чемпионов не завоевал. Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на положении «Спартака».

Да, они проводят выдающийся сезон, но даже у них имеются слабые места. А Тарханов умеет их находить. Уверен, что он разберет игру «Спартака» очень подробно и донесет свою установку до футболистов. Но самоцели навредить красно-белым у нас нет — мы думаем только о своих интересах, о том, чтобы добиться успеха самим», – сказал Иванов.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» состоится во вторник, 25 апреля, в 19:30 по московскому времени.