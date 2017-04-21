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  • Президент «Урала» рассчитывает на победу в матче со «Спартаком»

Президент «Урала» рассчитывает на победу в матче со «Спартаком»

21 апреля 2017, 09:42
18

Президент «Урала» Григорий Иванов рассчитывает на три очка в предстоящем выездном матче против «Спартака». Он уверен, что главный тренер команды Александр Тарханов разберет игру москвичей, найдя слабые стороны.

«Для нас важно увезти из Москвы три очка при качественной игре. Но вообще не стал бы я сейчас короновать «Спартак». В 2005 году уже был случай, когда «Локомотив» туров за семь до конца имел отрыв в 10 очков от второго места, а в результате не только упустил чемпионство, но даже путевку в Лигу чемпионов не завоевал. Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на положении «Спартака».

Да, они проводят выдающийся сезон, но даже у них имеются слабые места. А Тарханов умеет их находить. Уверен, что он разберет игру «Спартака» очень подробно и донесет свою установку до футболистов. Но самоцели навредить красно-белым у нас нет — мы думаем только о своих интересах, о том, чтобы добиться успеха самим», – сказал Иванов.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» состоится во вторник, 25 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Тарханов Александр
Комментарии (18)
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VVM1964
1492757485
КАК ЧАСТО МЫ ЭТО СЛЫШИМ .
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oyabun
1492757683
Какая то прямо заезженная пластинка у гостей столицы про увезеные непременно домой 3 очка в матче со Спартаком. Ну что ж, самоуверенность, может и, как прявило, играет с ними злую шутку. Заслужено.
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RedWhiteFans2
1492762804
Уралу должно быть шапок на зиму больше в 2 раза сшили, вот они ими и закидывают команды соперников.
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SeniorMoroz91
1492763540
И на чемпионство Урала тоже расчитывает наверное...а потом можно и Лишу чемпинов брать...обыграв в финале Томь
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filosof sparty
1492766102
Вот мы сейчас глянем с каким настроем уральцы будут играть в Питере, а потом посмотрим в Москве...
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Диктор
1492767068
Достали уже все говорить одно и тоже-прям заеженная пластинка.
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Каратель помойников
1492773486
пускай рассчитывает,кто мешает? я вот в воскресенье рассчитываю в русское лото джек-пот выиграть,кто мне помешает мечтать?
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Д Альбертини
1492789323
Он и в первом круге на очки расчитывал, наивный)) Ну пусть рассчитывает, его право мечтать)
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Супермачо
1492795263
Лучше бы про ближайшую игру думал этот "считака". )))
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chempion_cska
1493038214
Дай то Бог, будем рады!
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