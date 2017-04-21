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    Президент «Урала» рассчитывает на победу в матче со «Спартаком»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассчитывает на три очка в предстоящем выездном матче против «Спартака». Он уверен, что главный тренер команды Александр Тарханов разберет игру москвичей, найдя слабые стороны.

    «Для нас важно увезти из Москвы три очка при качественной игре. Но вообще не стал бы я сейчас короновать «Спартак». В 2005 году уже был случай, когда «Локомотив» туров за семь до конца имел отрыв в 10 очков от второго места, а в результате не только упустил чемпионство, но даже путевку в Лигу чемпионов не завоевал. Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на положении «Спартака».

    Да, они проводят выдающийся сезон, но даже у них имеются слабые места. А Тарханов умеет их находить. Уверен, что он разберет игру «Спартака» очень подробно и донесет свою установку до футболистов. Но самоцели навредить красно-белым у нас нет — мы думаем только о своих интересах, о том, чтобы добиться успеха самим», – сказал Иванов.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» состоится во вторник, 25 апреля, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    21.04.2017 09:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 24 апреля 2017, 15:50

      Дай то Бог, будем рады!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 апреля 2017, 20:21

      Лучше бы про ближайшую игру думал этот "считака". )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 21 апреля 2017, 18:42

      Он и в первом круге на очки расчитывал, наивный)) Ну пусть рассчитывает, его право мечтать)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 21 апреля 2017, 14:18

      пускай рассчитывает,кто мешает? я вот в воскресенье рассчитываю в русское лото джек-пот выиграть,кто мне помешает мечтать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 апреля 2017, 12:31

      Достали уже все говорить одно и тоже-прям заеженная пластинка.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 апреля 2017, 12:15

      Вот мы сейчас глянем с каким настроем уральцы будут играть в Питере, а потом посмотрим в Москве...

      3
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 21 апреля 2017, 12:02

      А в этом туре они разве не с Зенитом играют? Зене значит 3 очка подарят, а у Спартака отберут.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > ViktorMG 21 апреля 2017, 12:31

      зина купит 3 очка,а потом будет стимулировать урал финансово)

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 21 апреля 2017, 11:32

      И на чемпионство Урала тоже расчитывает наверное...а потом можно и Лишу чемпинов брать...обыграв в финале Томь

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 апреля 2017, 11:20

      Уралу должно быть шапок на зиму больше в 2 раза сшили, вот они ими и закидывают команды соперников.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 апреля 2017, 11:19

      Глупо ехать с надеждой на поражение,
      Это вызывает уважение,
      А игра покажет,
      Хочет Спартак чемпионство? Размажет.

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