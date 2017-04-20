Кудряшову вправили нос после перелома в матче против ЦСКА

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов перенес операцию по коррекции носа. В игре 23-го тура против ЦСКА (0:0) футболист получил перелом.

«Федору вправили нос и сделали маску в Швеции. Сыграет он со «Спартаком» или нет, пока сказать нельзя. Увидим, когда появится протокол», – прокомментировал ситуацию пресс-аташе клуба Иван Бодылевский.

Матч «Ростов» – «Спартак» состоится 22-го апреля в 15:30 по московскому времени. Команда Ивана Данильянца занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.