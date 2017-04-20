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Кудряшову вправили нос после перелома в матче против ЦСКА

20 апреля 2017, 20:07
35

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов перенес операцию по коррекции носа. В игре 23-го тура против ЦСКА (0:0) футболист получил перелом.

«Федору вправили нос и сделали маску в Швеции. Сыграет он со «Спартаком» или нет, пока сказать нельзя. Увидим, когда появится протокол», – прокомментировал ситуацию пресс-аташе клуба Иван Бодылевский.

Матч «Ростов» – «Спартак» состоится 22-го апреля в 15:30 по московскому времени. Команда Ивана Данильянца занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Кудряшов Федор
Комментарии (35)
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семёнычев
1492710746
у одного человека по имени Людовик был брат-близнец по имени Филипп, а может Фёдор)))
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Cant Stop
1492711878
Зорро
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Алекc
1492711927
все конечно здорово и здоровья федору, только до сих пор не могу понять. неужели у нас нос вправить не могли?! обязательно огромные бабосы тратить на швейцарию итд. а потом : - денег у нас вот мало...
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bset
1492718539
Давай, Ростов, побеждай. Мы верим в тебя!
Ответить
kvm
1492720557
бетман
Ответить
Fancyfall
1492721367
ну, красавчег) я только одно не понимаю, федор знает по своему здоровью, что такое грубая игра, а сам всё равно нет, нет да и да(((
Ответить
Таганский
1492722277
Здоровья Федору!! Ждем..
Ответить
Ще Гевара
1492745458
Фёдор-боец!
Ответить
vgarakh
1492772672
Федя!!! Ты прекрасен!!! Спартак содрогнулся, осталось немного дожать в субботу.
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