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    Кудряшову вправили нос после перелома в матче против ЦСКА

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов перенес операцию по коррекции носа. В игре 23-го тура против ЦСКА (0:0) футболист получил перелом.

    «Федору вправили нос и сделали маску в Швеции. Сыграет он со «Спартаком» или нет, пока сказать нельзя. Увидим, когда появится протокол», – прокомментировал ситуацию пресс-аташе клуба Иван Бодылевский.

    Матч «Ростов» – «Спартак» состоится 22-го апреля в 15:30 по московскому времени. Команда Ивана Данильянца занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2017 20:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 апреля 2017, 14:04

      Федя!!! Ты прекрасен!!! Спартак содрогнулся, осталось немного дожать в субботу.

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 апреля 2017, 06:30

      Фёдор-боец!

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 21 апреля 2017, 00:04

      Здоровья Федору!!
      Ждем..

      1
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 20 апреля 2017, 23:49

      ну, красавчег)
      я только одно не понимаю, федор знает по своему здоровью, что такое грубая игра, а сам всё равно нет, нет да и да(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 20 апреля 2017, 23:35

      бетман

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 апреля 2017, 23:02

      Давай, Ростов, побеждай. Мы верим в тебя!

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 20 апреля 2017, 21:12

      все конечно здорово и здоровья федору, только до сих пор не могу понять. неужели у нас нос вправить не могли?! обязательно огромные бабосы тратить на швейцарию итд. а потом : - денег у нас вот мало...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Алекc 20 апреля 2017, 22:19

      Это часть моды, которая пришла в 90-ых. Всё наше плохое, а вот западное просто божественное...

      0
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      Рейтинг: +76

      !77 > Алекc 20 апреля 2017, 23:18

      Бля, стёр всё что написал... Кратко: Цены не сильно отличаются, наша медицина объективно хуже, а если учитывать то, что у Фёдора уже был открытый перелом носа, летал он не просто вправить нос а собирать его заново.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      !77 > !77 20 апреля 2017, 23:21

      Спартак - Сатурн, травма Кудряшова https://www.youtube.com/watch?v=hiW7bdwhQMU

      4
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ > Алекc 21 апреля 2017, 05:06

      Ну во первых вправили конечно у нас, а вот маска из шведского сексшопа, а ручки то вот где.)))

      -3
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      Рейтинг: +2336

      den161 > ROSTOV SUPER 21 апреля 2017, 09:13

      ну озабоченный человек, ну не хватает ему в жизни )))))

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 апреля 2017, 21:11

      Зорро

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 20 апреля 2017, 20:52

      у одного человека по имени Людовик был брат-близнец по имени Филипп, а может Фёдор)))

      1
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