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  • Кудряшов: «Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры»

Кудряшов: «Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры»

15 апреля 2017, 16:48
30

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов после матча 23-го тура РФПЛ против ЦСКА остался недоволен судейством.

В частности, футболист отметил эпизод, когда в одном из столкновений он получил повреждение носа, но за данное нарушение главный арбитр не назначил штрафной удар.

«Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры», – сказал Кудряшов после матча.

После ничьи «Ростов» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Кудряшов Федор
Комментарии (30)
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Густав Веллер
1492264246
Красава
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Mr. Tony Stark
1492264271
Так не надо было волосы Вити нюхать и нос бы никто не сломал
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filosof sparty
1492264429
Так ты ж сам ему в плечо клювом воткнулся). На повторе всё видно, долбоящер!!!
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MGG
1492264701
Вроде сам виноват
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Lester84
1492265343
Вообще Витиньо спиной к нему был, а Кудряшов сам в борьбе в него влетел. Какой штрафной?
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mnb 95
1492265593
Сам налетел! Какие претензии?
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007abdul007
1492265662
Барыня нашлась, за ваши затяжки времени нос мало сломать
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Бидон Пoмoев
1492265881
Надо было Фёде с ноги по eбaлy конявому черножoпику зарядить.
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за ЦСКА с 1980г
1492267002
в 2002г. Мне тоже сломали нос в городе-герое Орле. И я тоже обиделся..А потом,сам для себя решил,что сам виноват..Нарвался на орловских ребят. Нехуй было свои права качать, в центре города,ночью,бухим..Так то,бывает..не обижайся Федя..
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MDAR
1492276452
Кудряша уважаю со времен выступления за Спартак. Еще тогда была аналогичная ситуация,с разбитым лицом, на тогда хотябы карточку показали. Судьи проснитесь.....
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