Кудряшов: «Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов после матча 23-го тура РФПЛ против ЦСКА остался недоволен судейством.

В частности, футболист отметил эпизод, когда в одном из столкновений он получил повреждение носа, но за данное нарушение главный арбитр не назначил штрафной удар.

«Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры», – сказал Кудряшов после матча.

После ничьи «Ростов» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.

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