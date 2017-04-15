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    Кудряшов: «Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры»

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов после матча 23-го тура РФПЛ против ЦСКА остался недоволен судейством.

    В частности, футболист отметил эпизод, когда в одном из столкновений он получил повреждение носа, но за данное нарушение главный арбитр не назначил штрафной удар.

    «Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры», – сказал Кудряшов после матча.

    После ничьи «Ростов» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.04.2017 16:48
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 15 апреля 2017, 20:14

      Кудряша уважаю со времен выступления за Спартак. Еще тогда была аналогичная ситуация,с разбитым лицом, на тогда хотябы карточку показали. Судьи проснитесь.....

      7
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 15 апреля 2017, 19:27

      Кудряшов бы никого бы не тронул, потому что они мужики, и если бы кто то из Ростова так сделал бы то обязательно извенился, в отличии от цска .

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Muhametshin 15 апреля 2017, 21:02

      Вообще-то Витиньо извинился и обнялся с Кудряшовым.
      Я так понимаю, матч ты не смотрел, но "свистеть" горазд...

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin > GM 15 апреля 2017, 21:29

      вообще то я был на самом матче так что не ляля

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Muhametshin 15 апреля 2017, 21:43

      а чего тогда свистишь Кудряшев сам себе нос сломал долбоящер

      -2
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin > giluxa1963 15 апреля 2017, 21:56

      главное что бы ты себе ничего не сломал

      0
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      Рейтинг: +120

      ШАНс 15 апреля 2017, 19:02

      Когда кержаков Диканю пол лица разворотил тоже вроде нарушения никто не увидел, так что это нормально

      1
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      Рейтинг: +6309

      порт 15 апреля 2017, 18:04

      Что за зверь такой?

      0
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      Рейтинг: +49

      Артист61 15 апреля 2017, 18:02

      Дадут за эти слова 3 матча дисквалификации, а "коню" ни

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      Рейтинг: +11234

      alp 15 апреля 2017, 17:58

      да тащут московские клубы.. хоть башку бы ему оторвали, все равно, был бы сам виноват..

      2
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > alp 15 апреля 2017, 18:08

      Вот не заметил что кто то Спартак тащил,пробил первый пендаль в 22 туре и то просто уже не куда деваться арбитру мяч летел в пустые ворота и рука,,,,,а вот свои получил чуть ли не больше всех,а я могу более и менее объективно относиться к судейству,так мой

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 апреля 2017, 17:40

      За "долбоящеров" могут и покарать!

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 15 апреля 2017, 17:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в 2002г. Мне тоже сломали нос в городе-герое Орле. И я тоже обиделся..А потом,сам для себя решил,что сам виноват..Нарвался на орловских ребят. Нехуй было свои права качать, в центре города,ночью,бухим..Так то,бывает..не обижайся Федя..

      -4
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      Рейтинг: +34

      reg57 > за ЦСКА с 1980г 15 апреля 2017, 20:43

      ))) и где же его тебе сломали?))) сам откуда?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 апреля 2017, 17:18

      Здоровья, Фёдор! Сам знаешь, что никакой грубости со стороны Витиньо не было. Ну, а игровые столкновения бывают и с куда худшими последствиями. Футбол - контактный вид спорта. Будет отпуск летом - поиграй в волейбол! Чтобы было без травм. :-)))

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      Рейтинг: +15

      Бидон Пoмoев 15 апреля 2017, 17:18

      Надо было Фёде с ноги по eбaлy конявому черножoпику зарядить.

      3
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