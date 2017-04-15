Кудряшов: «Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры»

Кудряша уважаю со времен выступления за Спартак. Еще тогда была аналогичная ситуация,с разбитым лицом, на тогда хотябы карточку показали. Судьи проснитесь.....
Защитник «Ростова» Федор Кудряшов после матча 23-го тура РФПЛ против ЦСКА остался недоволен судейством.
В частности, футболист отметил эпизод, когда в одном из столкновений он получил повреждение носа, но за данное нарушение главный арбитр не назначил штрафной удар.
«Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры», – сказал Кудряшов после матча.
После ничьи «Ростов» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.
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