Спортивный директор «Локомотива»: «Галаджан каждый день чему-то учится у Ари и Фарфана»

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказал мнение о молодом нападающем железнодорожников Артеме Галаджане.

«Молодому футболисту надо заслужить место в составе, в этом заключается основной момент. Только потому, что ты молодой и талантливый, не значит, что ты попадешь в состав, это место надо заслужить. Если ты не играешь, это не значит, что ты должен останавливаться в развитии, тебе надо постоянно работать над этим.

Команде надо постоянно добиваться результата, это давит на молодого игрока. Ведь выходить в основном составе и добиваться успеха – это давление на молодежь, не так ли? Я думаю, что Артем каждый день чему-то учится у Ари и Фарфана, это хорошая школа для молодых игроков», – сказал функционер.

18-летний Галаджан имеет на своем счету три игры в составе «Локомотива».