Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Спортивный директор «Локомотива»: «Галаджан каждый день чему-то учится у Ари и Фарфана»

    Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказал мнение о молодом нападающем железнодорожников Артеме Галаджане.

    «Молодому футболисту надо заслужить место в составе, в этом заключается основной момент. Только потому, что ты молодой и талантливый, не значит, что ты попадешь в состав, это место надо заслужить. Если ты не играешь, это не значит, что ты должен останавливаться в развитии, тебе надо постоянно работать над этим.

    Команде надо постоянно добиваться результата, это давит на молодого игрока. Ведь выходить в основном составе и добиваться успеха – это давление на молодежь, не так ли? Я думаю, что Артем каждый день чему-то учится у Ари и Фарфана, это хорошая школа для молодых игроков», – сказал функционер.

    18-летний Галаджан имеет на своем счету три игры в составе «Локомотива».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2017 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 21 апреля 2017, 11:38

      Ждем на поле)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 20 апреля 2017, 20:36

      Да,но и бесконечно мариновать на лавке тоже не надо. 1 Шанс заслуживает каждый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 20 апреля 2017, 17:45

      главное потом не прос..ать его как Жемалетдинова

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Etiainen 20 апреля 2017, 18:04

      Жемалетдинов сам проебался.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      tie90s > VGreen 20 апреля 2017, 21:59

      +

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11