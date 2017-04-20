Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вылет «Барселоны» не принес радости Алвесу

20 апреля 2017, 10:16
4

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес признался, что победа над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей далась ему тяжело не только физически, но и психологически.

«Было тяжело проводить этот матч, но я рад за команду и за своих партнеров. Эта победа принесла мне горькую радость, потому что по возвращении сюда нахлынули воспоминания о времени, проведенном на этом стадионе. Мне было неприятно видеть, что твои друзья расстроены.

Мне было больно, но это часть нашей профессии, часть футбола. Неймар? После игры я сказал ему, что это просто футбол. Раньше я ему говорил, что не хотел бы встречаться с «Барселоной» после всего того, что мы прошли вместе. Но если это происходит волею судеб, то свои чувства нужно оставлять вне поля.

Каждый защищает цвета своей команды, и Неймару не нужно расстраиваться. Это всего лишь поражение, ему нужно двигаться дальше. У него еще все впереди», – сказал Алвес.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Ювентус Барселона Алвес Дани Неймар
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alex3920486
1492676713
Красава Алвес, было видно, что тебе не пох на своих друзей...Ну а работа, есть работа, как в бизнесе, тоже друзей не бывает))
Ответить
NEON-SM
1492684262
Жаль что Алвес покинул барсу, с другой стороны круто что Юве теперь поборется за титул
Ответить
Ronaldinho R10
1492686839
Огромное спасибо Дани за все,что он сделал для Барселоны.Где бы не играл - он часть современной истории Барсы и непосредственный ее творец.
Ответить
Абу Зейд Небесный
1492768403
Адекватное заявление от Алвеса..
Ответить
Главные новости
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
1
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
4
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
2
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
3
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
2
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
10
Все новости
Все новости
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+