Вылет «Барселоны» не принес радости Алвесу

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес признался, что победа над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей далась ему тяжело не только физически, но и психологически.

«Было тяжело проводить этот матч, но я рад за команду и за своих партнеров. Эта победа принесла мне горькую радость, потому что по возвращении сюда нахлынули воспоминания о времени, проведенном на этом стадионе. Мне было неприятно видеть, что твои друзья расстроены.

Мне было больно, но это часть нашей профессии, часть футбола. Неймар? После игры я сказал ему, что это просто футбол. Раньше я ему говорил, что не хотел бы встречаться с «Барселоной» после всего того, что мы прошли вместе. Но если это происходит волею судеб, то свои чувства нужно оставлять вне поля.

Каждый защищает цвета своей команды, и Неймару не нужно расстраиваться. Это всего лишь поражение, ему нужно двигаться дальше. У него еще все впереди», – сказал Алвес.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.