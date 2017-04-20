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    Вылет «Барселоны» не принес радости Алвесу

    Защитник «Ювентуса» Дани Алвес признался, что победа над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей далась ему тяжело не только физически, но и психологически.

    «Было тяжело проводить этот матч, но я рад за команду и за своих партнеров. Эта победа принесла мне горькую радость, потому что по возвращении сюда нахлынули воспоминания о времени, проведенном на этом стадионе. Мне было неприятно видеть, что твои друзья расстроены.

    Мне было больно, но это часть нашей профессии, часть футбола. Неймар? После игры я сказал ему, что это просто футбол. Раньше я ему говорил, что не хотел бы встречаться с «Барселоной» после всего того, что мы прошли вместе. Но если это происходит волею судеб, то свои чувства нужно оставлять вне поля.

    Каждый защищает цвета своей команды, и Неймару не нужно расстраиваться. Это всего лишь поражение, ему нужно двигаться дальше. У него еще все впереди», – сказал Алвес.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.

    Источник: Football Italia

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    20.04.2017 10:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 21 апреля 2017, 12:53

      Адекватное заявление от Алвеса..

      -1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 20 апреля 2017, 14:13

      Огромное спасибо Дани за все,что он сделал для Барселоны.Где бы не играл - он часть современной истории Барсы и непосредственный ее творец.

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 апреля 2017, 13:31

      Жаль что Алвес покинул барсу, с другой стороны круто что Юве теперь поборется за титул

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 апреля 2017, 11:25

      Красава Алвес, было видно, что тебе не пох на своих друзей...Ну а работа, есть работа, как в бизнесе, тоже друзей не бывает))

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