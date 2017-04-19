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    Глушаков: «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка. Никого не хотят обыграть так, как нас»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что московский клуб пока не думает о золотых медалях чемпионата России по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

    – Отрыв «Спартака» стал еще внушительнее, но сомнений в том, что вы удержите лидерство, все равно хватает. Лидерство давит?

    – Не давит. Мы уже давно лидируем. Живем сегодняшним днем. Никаких иллюзий – еще ничего не выиграли, не довели дело до конца. И ни о каких медалях не думаем. Так было до «Зенита», до «Оренбурга» и так далее. Спокойно работаем.

    – Просто болельщики красно-белых так привыкли, что каждый год все заканчивается отнюдь не «хэппи эндом»...

    – Ну, знаете ли (улыбается)... На нас все и раньше, и сейчас настраиваются особенно, бьются, грызутся. И играть нам тяжело с каждым соперником. «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка. Никого не хотят обыграть так, как нас. Но в этом сезоне мы стали агрессивнее, никаких «недонастроев» нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2017 20:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 20 апреля 2017, 07:06

      Возможное чемпионство Спартака в этом сезоне - это недоразумение российской РПФЛ. Далее будет опять тишина на долгие 16 лет.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 апреля 2017, 00:38

      Глушаков подтверждает только то, что говорят игроки, тренеры и руководители других клубов. Они в один голос говорят о том, что стимулировать против Спартака - не надо, и так на Спартак все выходят, как на последний бой. И это говорит об огромном уважении к клубу, который даже не являясь долгие годы Чемпионом, вызывает у других людей такие эмоции.

      2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 апреля 2017, 22:46

      Спартак уже никто не догонит,только во сне.

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 19 апреля 2017, 22:06

      От скромности этот парень точно не умрет.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 апреля 2017, 22:02

      И это факт.

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 22:01

      думать рано еще

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 19 апреля 2017, 21:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опять запел пернатый. Поговори осенью в лч, только не ной и на судей не пеняй, выродок прости Господи

      -5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 апреля 2017, 21:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну что же Дениска...Приедешь на Родину и твой пыл сразу развеется...И тогда будешь о недонастрое рассуждать....Получите то,что благодаря судейству в Москве не получили....А Ростову- наконец УДАЧИ !!!!!!!!!!

      -4
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > zico2205 19 апреля 2017, 22:32

      удачи - это ждать ошибки соперника ?!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > vladimir63 20 апреля 2017, 00:16

      Удачи- это фортуны.... Когда мяч просто не идет в ворота....А там- ошибка или просто феерия,немного не доведенная до конца....А вообще то голы- это результат чьих то ошибок , уважаемый...

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 20:46

      Правильно, играйте спокойно, никто и ничего не давит, нас радует каждая победа, а золотые медали это не повод радости, действительно, Спартак так давно лидирует, что чемпионство все принимают как-то спокойно

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