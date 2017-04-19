Глушаков: «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка. Никого не хотят обыграть так, как нас»

Возможное чемпионство Спартака в этом сезоне - это недоразумение российской РПФЛ. Далее будет опять тишина на долгие 16 лет.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что московский клуб пока не думает о золотых медалях чемпионата России по итогам нынешнего сезона.
На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
– Отрыв «Спартака» стал еще внушительнее, но сомнений в том, что вы удержите лидерство, все равно хватает. Лидерство давит?
– Не давит. Мы уже давно лидируем. Живем сегодняшним днем. Никаких иллюзий – еще ничего не выиграли, не довели дело до конца. И ни о каких медалях не думаем. Так было до «Зенита», до «Оренбурга» и так далее. Спокойно работаем.
– Просто болельщики красно-белых так привыкли, что каждый год все заканчивается отнюдь не «хэппи эндом»...
– Ну, знаете ли (улыбается)... На нас все и раньше, и сейчас настраиваются особенно, бьются, грызутся. И играть нам тяжело с каждым соперником. «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка. Никого не хотят обыграть так, как нас. Но в этом сезоне мы стали агрессивнее, никаких «недонастроев» нет.