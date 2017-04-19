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  • Глушаков: «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка. Никого не хотят обыграть так, как нас»

Глушаков: «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка. Никого не хотят обыграть так, как нас»

19 апреля 2017, 20:23
14

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что московский клуб пока не думает о золотых медалях чемпионата России по итогам нынешнего сезона.

На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

– Отрыв «Спартака» стал еще внушительнее, но сомнений в том, что вы удержите лидерство, все равно хватает. Лидерство давит?

– Не давит. Мы уже давно лидируем. Живем сегодняшним днем. Никаких иллюзий – еще ничего не выиграли, не довели дело до конца. И ни о каких медалях не думаем. Так было до «Зенита», до «Оренбурга» и так далее. Спокойно работаем.

– Просто болельщики красно-белых так привыкли, что каждый год все заканчивается отнюдь не «хэппи эндом»...

– Ну, знаете ли (улыбается)... На нас все и раньше, и сейчас настраиваются особенно, бьются, грызутся. И играть нам тяжело с каждым соперником. «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка. Никого не хотят обыграть так, как нас. Но в этом сезоне мы стали агрессивнее, никаких «недонастроев» нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NEON-SM
1492623988
Правильно, играйте спокойно, никто и ничего не давит, нас радует каждая победа, а золотые медали это не повод радости, действительно, Спартак так давно лидирует, что чемпионство все принимают как-то спокойно
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zico2205
1492625270
Ну что же Дениска...Приедешь на Родину и твой пыл сразу развеется...И тогда будешь о недонастрое рассуждать....Получите то,что благодаря судейству в Москве не получили....А Ростову- наконец УДАЧИ !!!!!!!!!!
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Axe111
1492627408
Опять запел пернатый. Поговори осенью в лч, только не ной и на судей не пеняй, выродок прости Господи
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Д Альбертини
1492628485
думать рано еще
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Диктор
1492628558
И это факт.
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edw7777
1492628789
От скромности этот парень точно не умрет.
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DZHEK_VOROBEY1987
1492631177
Спартак уже никто не догонит,только во сне.
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мы_не_рабы
1492637928
Глушаков подтверждает только то, что говорят игроки, тренеры и руководители других клубов. Они в один голос говорят о том, что стимулировать против Спартака - не надо, и так на Спартак все выходят, как на последний бой. И это говорит об огромном уважении к клубу, который даже не являясь долгие годы Чемпионом, вызывает у других людей такие эмоции.
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Kollljan
1492661193
Возможное чемпионство Спартака в этом сезоне - это недоразумение российской РПФЛ. Далее будет опять тишина на долгие 16 лет.
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