Мюллер: «Сложно победить, играя против 14 человек»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, «Реал» выиграл в дополнительное время со счетом 4:2. Главный арбитр Виктор Кашшаи принял несколько спорных решений в пользу испанского клуба.

«Нас можно назвать мужчинами, хотя мы и не показали отличную игру. Сложно победить, играя против 14 человек. Нас убил второй гол «Реала». Судья видел, что он был забит не по правилам. Арбитры взяли результат матча в свои руки», – сказал Мюллер.

Напомним, в концовке основного времени Кашшаи удалил с поля Артуро Видаля. При этом по ходу встречи были засчитаны два гола «Реала», забитые из офсайда.

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