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    Мюллер: «Сложно победить, играя против 14 человек»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, «Реал» выиграл в дополнительное время со счетом 4:2. Главный арбитр Виктор Кашшаи принял несколько спорных решений в пользу испанского клуба.

    «Нас можно назвать мужчинами, хотя мы и не показали отличную игру. Сложно победить, играя против 14 человек. Нас убил второй гол «Реала». Судья видел, что он был забит не по правилам. Арбитры взяли результат матча в свои руки», – сказал Мюллер.

    Напомним, в концовке основного времени Кашшаи удалил с поля Артуро Видаля. При этом по ходу встречи были засчитаны два гола «Реала», забитые из офсайда.

    Полиция вывела трех игроков «Баварии» из судейской комнаты после матча с «Реалом»

    Источник: Goal.com

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    19.04.2017 16:20
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    Комментарии30
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 20 апреля 2017, 00:46

      Неужели слёзы не высохли?

      -1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 19 апреля 2017, 22:11

      Согласен полностью. Давно не видел столь предвзятого судейства в ЛЧ. Два гола из абсолютно чистых офсайдов невозможно было не заметить.

      1
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      Рейтинг: +187

      teodogat 19 апреля 2017, 21:00

      я бы посмотрел как бы твой обос..аный реал сыграл если бы у него в первой игре резко выбыл из за травмы тот же Роналдо и основной ЦЗ, плюс бы играл половину второго тайма вдесятером, а потом во второй игре судьи опять оставили твой реал вдесятером, что то они в боевом составе и при поддержке судей обосрались на своем поле 1:2 в основное время, да и имея преимущество в одного игрока смогли забить только с метрового оффсайда, ну и бавария поплыла...

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > teodogat 19 апреля 2017, 21:04

      Как вы выразились, Реал, он не мой. Он испанский, частный клуб и если бы он был моим, бы вряд ли отвечал вам на ваши идиотские комментарии тут, на этом сайте. А что касается удалений Мартинеза в Мюнхене и Видаля в Мадриде. Все по делу. Очень грубые, грязные и жесткие игроки. Имея предупреждения, так грубо не играют. И если в Германии им это дозволяют и закрывают глаза на такую игру, потому что это "Бавария", то в Лиге Чемпионов, это сурово наказывается и арбитр Кашаи, был на 100 процентов прав, выгнав Видаля с поля, пока он кого нибудь не поломал.

      -3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 19 апреля 2017, 20:14

      А может быть стоило играть, а Томас? Я не спорю, ты великий футболист, великое наследие немецкого футбола, но ты совсем был нулевой в обоих матчах! У тебя был нулевой КПД за обе игры. Всем чем ты запомнился этими в этих двух матчах, это празднованием автогола Рамоса. Ты вообще ничего не показал и все в матче, за исключением спорного оффсайда у Реала было лучше. Надо признаться, что для "Баварии", Мадрид это ахиллесова пята. Причем это касается не только Реала, это относиться и "Атлетико". Которому вы так, между почим проиграли оба матча в прошлом году на этой же стадии.

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 19 апреля 2017, 19:54

      ты делай 30 я сделаю 9.Eсть такая поговорка. У Реала было задача победит они и старались/

      0
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 19 апреля 2017, 19:12

      Такое ощущение что все кто пишет статьи на бомбардире болеют за Барселону )) Когда Барса прошла за счет 2 левых пендалей и одного не данного ПСЖ, а так-же ещё 100500 судейских ошибок - были статьи только о том что великая барселона показала себя, а сейчас из-за буквально 2-3 ошибок судьи, уже все кому не лень наштопали статей и новостей какие судьи плохие. Бавария играла хуже и проиграла и это факт который не изменить.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > DoGmA_TM 19 апреля 2017, 20:17

      Меня вообще так заминусовали, когда я написал, что Видаль получил карточку о Кашаии по делу. Я написал, что не стоит так играть и так идти агрессивно и грубо в подкат, если уже имеешь предупреждение. Написал, что Видаль, очень агрессивный, жесткий и грязный полузащитник и если в Германии ему это прощают, то ЛЧ, это не тот турнир, чтобы так грубо играть.

      -1
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 19 апреля 2017, 19:10

      Дошли бы до серии пенальти-реал не прошел бы!Нойер лучший по пенальти

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Gazelvagen877 19 апреля 2017, 20:18

      А это как сказать! Пенальти это лотерея и кто знает как бы "футбольный бог" решил этот спор!

      0
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      Рейтинг: +10

      KostjaSh 19 апреля 2017, 19:05

      А где он был, когда в прошлом матче поставили пенальти в ворота реала за игру "рукой", а в этом судья не заметил офсайда при скидке на Леву в моменте со 2ым голом Баварии?

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 19 апреля 2017, 17:56

      ЧТо-то он молчал, когда в прошлом году Ювентусу несколько голов не по правилам забивали и не засчитывали чистый гол Юве.
      Карма, как говорится, вернулась.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 19 апреля 2017, 17:45

      Сегодня Барса 5 занесет,и 3 с пеналя,и все промолчат!)

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Pourport 19 апреля 2017, 19:10

      Неа, я не разу не промолчу,а буду крычать- БАРСА малацыыыы...

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Pourport 19 апреля 2017, 20:19

      И напишут в тивиттера, фейсбуках и инстаграмах, что "Барселона" великая команда, а Реалу опять помогли!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Болельщик Реал Мадрида 20 апреля 2017, 20:30

      Только ПСЖ нагло выбросили,не себе не людям!)

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