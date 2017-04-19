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Мюллер: «Сложно победить, играя против 14 человек»

19 апреля 2017, 16:20
30

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, «Реал» выиграл в дополнительное время со счетом 4:2. Главный арбитр Виктор Кашшаи принял несколько спорных решений в пользу испанского клуба.

«Нас можно назвать мужчинами, хотя мы и не показали отличную игру. Сложно победить, играя против 14 человек. Нас убил второй гол «Реала». Судья видел, что он был забит не по правилам. Арбитры взяли результат матча в свои руки», – сказал Мюллер.

Напомним, в концовке основного времени Кашшаи удалил с поля Артуро Видаля. При этом по ходу встречи были засчитаны два гола «Реала», забитые из офсайда.

Полиция вывела трех игроков «Баварии» из судейской комнаты после матча с «Реалом»

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Бавария Мюллер Томас
Комментарии (30)
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Dominator777
1492608890
Да, в высказываниях игроков Баварии много истины - судьи действительно "сломали" матч, который должен бы быть украшением турнира.
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zatonn
1492609310
Да, судьи внесли свою лепту, это бесспорно! Но мы, настоящие болельщики, всё равно гордимся Вами, ребята! И верим, что всё ещё впереди!
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lokomotyv
1492609500
надоели эти отговорки. забивайте а то бля один гол забили два пенальти и автогол
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Чеба
1492609768
Нужно было свои моменты не транжирить!
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Diesel133
1492610830
нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что Бавария прошла бы Реал, если бы не судейские ошибки. Но точно можно сказать, что судьи лишили Баварию даже шансов на это.
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ArmyaneVpered
1492611882
Ну что за нытьё, как это уже надоело, а. За 120 минут игры 2 удара в створ, один из которых - пенальти, это конечно игра достойная от Баварии, при левандовском в нападении. И то, что в Мюнхене ставили реалу липовый пенальти тоже никто не вспоминает, одно нытьё про судей, так легче всего. А признать то, что игрой вы и без судей не заслуживали прохода, ни один не может.
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DoGmA_TM
1492618363
Такое ощущение что все кто пишет статьи на бомбардире болеют за Барселону )) Когда Барса прошла за счет 2 левых пендалей и одного не данного ПСЖ, а так-же ещё 100500 судейских ошибок - были статьи только о том что великая барселона показала себя, а сейчас из-за буквально 2-3 ошибок судьи, уже все кому не лень наштопали статей и новостей какие судьи плохие. Бавария играла хуже и проиграла и это факт который не изменить.
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Болельщик Реал Мадрида
1492622062
А может быть стоило играть, а Томас? Я не спорю, ты великий футболист, великое наследие немецкого футбола, но ты совсем был нулевой в обоих матчах! У тебя был нулевой КПД за обе игры. Всем чем ты запомнился этими в этих двух матчах, это празднованием автогола Рамоса. Ты вообще ничего не показал и все в матче, за исключением спорного оффсайда у Реала было лучше. Надо признаться, что для "Баварии", Мадрид это ахиллесова пята. Причем это касается не только Реала, это относиться и "Атлетико". Которому вы так, между почим проиграли оба матча в прошлом году на этой же стадии.
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teodogat
1492624844
я бы посмотрел как бы твой обос..аный реал сыграл если бы у него в первой игре резко выбыл из за травмы тот же Роналдо и основной ЦЗ, плюс бы играл половину второго тайма вдесятером, а потом во второй игре судьи опять оставили твой реал вдесятером, что то они в боевом составе и при поддержке судей обосрались на своем поле 1:2 в основное время, да и имея преимущество в одного игрока смогли забить только с метрового оффсайда, ну и бавария поплыла...
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edw7777
1492629102
Согласен полностью. Давно не видел столь предвзятого судейства в ЛЧ. Два гола из абсолютно чистых офсайдов невозможно было не заметить.
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